Telefonun pil ömrü nasıl uzatılır? Uzmanlardan şok uyarılar! Bu hataları yapıyorsanız cihazınız ömrünü kaybediyor! İşte telefon pil sağlığı koruma tüyoları...
Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri olan hızlı şarj tükenmesi ve batarya ömrünün kısalması, aslında yapılan basit hatalardan kaynaklanıyor. Uzmanlar, telefon bataryalarının daha uzun ömürlü kullanılabilmesi için dikkat edilmesi gereken kritik noktaları açıkladı.
Uzmanlara göre en yaygın yanlışlardan biri, telefonun tamamen şarj olduktan sonra prizde bırakılması. Batarya yüzde 100 dolduktan sonra cihazın şarjdan çıkarılması gerektiğini belirten uzmanlar, aksi durumda bataryanın zamanla yıprandığını ve performans kaybı yaşandığını ifade ediyor.
Özellikle gece boyunca şarjda bırakılan telefonların batarya sağlığının ciddi şekilde zarar gördüğü vurgulanıyor.
Bir diğer önemli konu ise orijinal şarj aleti kullanımı. Her cihazın kendi voltaj ve amper değerine uygun aksesuarlarla kullanılmasının şart olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yan sanayi ürünlerin büyük risk taşıdığını belirtiyor.
Düşük kaliteli şarj cihazlarının sadece bataryaya değil, telefonun genel donanımına da zarar verebileceği ifade ediliyor.
Araç içinde telefon şarj etmenin de sanıldığı kadar masum olmadığına değinen uzmanlar, araç şarjlarının düzensiz voltaj verebildiğini ve bunun da batarya sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söylüyor. Bu nedenle mümkün olduğunca araçta şarjdan kaçınılması öneriliyor.
Hızlı şarj teknolojileri konusunda da uyarılarda bulunan uzmanlar, her telefonun desteklediği maksimum watt değerine uygun şarj aletlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Düşük destekli bir cihaza yüksek watt'lı adaptör kullanmanın hem bataryaya hem de cihazın iç aksamına zarar verebileceği ifade ediliyor.
Cihazınıza uygun watt değerinde şarj aleti tercih edin
Bataryayı tamamen bitirmeden şarj etmeye çalışın
Gece boyunca şarjda bırakmamaya özen gösterin
Orijinal ve üretici onaylı şarj cihazları kullanın
Yan sanayi ve kalitesiz aksesuarlardan uzak durun
Aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda telefonu kullanmamaya dikkat edin
Uzmanlara göre doğru kullanım alışkanlıkları sayesinde telefon bataryalarının ömrünü ciddi şekilde uzatmak mümkün. Aksi halde farkında olmadan yapılan bu hatalar, hem cihaz performansını düşürüyor hem de kullanıcıyı erken batarya değişimine mecbur bırakıyor.