Türk Hava Kuvvetleri’ne pilot yetiştiren tek merkez! Anadolu Kartalları İzmir’deki pilot yuvasında yetişiyor

Türk Hava Kuvvetleri'ne pilot yetiştiren tek merkez! Anadolu Kartalları İzmir'deki "pilot yuvası"nda yetişiyor

Dünyanın en tecrübeli hava kuvvetleri arasında gösterilen Türk Hava Kuvvetleri'ne pilot yetiştiren tek merkez olan İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki pilotaj eğitim aşamaları görüntülendi. Pilot adayları, her türlü koşulda görev yapabilecek şekilde yaklaşık 2 yıl süren akademik, simülatör ve uygulamalı eğitim alıyor. Temel uçuş eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, tercihlerine ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacına göre jet pilotu olmak üzere T-38M jet uçağıyla tekamül uçuş ya da ulaştırma pilotu olmak üzere CN-235 ulaştırma uçakları ve Cougar helikopteriyle eğitimlerini sürdürüyor.