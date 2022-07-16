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Haberler Galeri Türk Hava Kuvvetleri'ne pilot yetiştiren tek merkez! Anadolu Kartalları İzmir'deki "pilot yuvası"nda yetişiyor

Türk Hava Kuvvetleri'ne pilot yetiştiren tek merkez! Anadolu Kartalları İzmir'deki "pilot yuvası"nda yetişiyor

Dünyanın en tecrübeli hava kuvvetleri arasında gösterilen Türk Hava Kuvvetleri'ne pilot yetiştiren tek merkez olan İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki pilotaj eğitim aşamaları görüntülendi. Pilot adayları, her türlü koşulda görev yapabilecek şekilde yaklaşık 2 yıl süren akademik, simülatör ve uygulamalı eğitim alıyor. Temel uçuş eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, tercihlerine ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacına göre jet pilotu olmak üzere T-38M jet uçağıyla tekamül uçuş ya da ulaştırma pilotu olmak üzere CN-235 ulaştırma uçakları ve Cougar helikopteriyle eğitimlerini sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:55 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:10
Türk Hava Kuvvetleri’ne pilot yetiştiren tek merkez! Anadolu Kartalları İzmir’deki pilot yuvasında yetişiyor

Türk Hava Kuvvetleri'nde pilot olma hayali kuran aday öğrenciler, 2. Ana Jet Üs Komutanlığındaki eğitim aşamalarını başarıyla tamamlayarak bröve takma yolunda ilk adımı atıyor.

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Türk Hava Kuvvetleri’ne pilot yetiştiren tek merkez! Anadolu Kartalları İzmir’deki pilot yuvasında yetişiyor

AA, Türk Hava Kuvvetlerine pilot yetiştiren tek merkez olan İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2. Ana Jet Üs Komutanlığındaki pilotaj eğitim aşamalarını görüntüledi. Hava Harp Okulundan mezun olan teğmenlerden deneme uçuşunu başarıyla geçenler, pilot adayı olarak 2. Ana Jet Üs Komutanlığına kabul ediliyor.

Türk Hava Kuvvetleri’ne pilot yetiştiren tek merkez! Anadolu Kartalları İzmir’deki pilot yuvasında yetişiyor

Komutanlığın girişinde pilot adaylarını karşılayan "Bu üste dünyanın en yürekli, en bilekli, en bilgili, en disiplinli pilotları yetiştirilir" yazısı, buradaki eğitimin standardı hakkında bilgi veriyor. Pilot adayları, her türlü koşulda görev yapabilecek şekilde yaklaşık 2 yıl süren akademik, simülatör ve uygulamalı eğitim alıyor.

Türk Hava Kuvvetleri’ne pilot yetiştiren tek merkez! Anadolu Kartalları İzmir’deki pilot yuvasında yetişiyor

2. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde bulunan filo komutanlıklarının uzmanlık alanlarına göre özel çağrı adları ve amblemleri bulunuyor. Çağrı adları "Palaz" olan 123. Filo Komutanlığı başlangıç uçuş eğitimi, "Akrep" 122. Filo Komutanlığı temel uçuş eğitimi, "Arı" 121. Filo Komutanlığı jet uçuş eğitimi, "Puma" 125. Filo Komutanlığı ulaştırma uçakları ve helikopter pilotaj eğitimi, "Öncü" 124. Standardize Filo Komutanlığı ise eğitmen ve öğrenci eğitimi veriyor.

Türk Hava Kuvvetleri’ne pilot yetiştiren tek merkez! Anadolu Kartalları İzmir’deki pilot yuvasında yetişiyor

BİLGİ VE KABİLİYET ÖNE ÇIKIYOR

2. Ana Jet Üs Komutanlığında pilot adayları, ilk aşamada "Palaz" çağrı adlı filoda eğitime alınıyor.

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