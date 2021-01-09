Whatsapp gizlilik ilkeleri için son gün 8 Şubat! Whatsapp gizlilik sözleşmesinde neler var? Kabul etmezseniz ne olur

WhatsApp sözleşmesi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yapılan açıklamada WhatsApp güncelleme maddelerinin 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği duyuruldu. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından araştırmalarını hızlandırdılar. Whatsapp'ın güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini içeren bildiriminde 'Diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur.' maddesi dikkat çekti. WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesinde neler var? WhatsApp sözleşmesi zorunlu? Whatsapp sözleşmesi nedir, nasıl kabul edilir? İşte Whatsapp sözleşmesi maddeleri...