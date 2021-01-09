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Haberler Galeri Whatsapp gizlilik ilkeleri için son gün 8 Şubat! Whatsapp gizlilik sözleşmesinde neler var? Kabul etmezseniz ne olur

Whatsapp gizlilik ilkeleri için son gün 8 Şubat! Whatsapp gizlilik sözleşmesinde neler var? Kabul etmezseniz ne olur

WhatsApp sözleşmesi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yapılan açıklamada WhatsApp güncelleme maddelerinin 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği duyuruldu. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından araştırmalarını hızlandırdılar. Whatsapp'ın güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini içeren bildiriminde 'Diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur.' maddesi dikkat çekti. WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesinde neler var? WhatsApp sözleşmesi zorunlu? Whatsapp sözleşmesi nedir, nasıl kabul edilir? İşte Whatsapp sözleşmesi maddeleri...

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2021 Cumartesi 13:33 Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2021 Cumartesi 13:33
Whatsapp gizlilik ilkeleri için son gün 8 Şubat! Whatsapp gizlilik sözleşmesinde neler var? Kabul etmezseniz ne olur

WhatsApp sözleşmesi maddeleri, kullanıcılar için paylaşıldı. ABD'li teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp Türkiye'deki kullanıcılarına güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayanların uygulamayı kullanamayacağını bildiren sözleşme gönderdi. AB ülkelerindeki kullanıcıları etkilemeyen Whatsapp güncelleme bildirisinde, "Hesabınızı silmeyi tercih ediyor ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız Yardım Merkezi'ni de ziyaret edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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Whatsapp gizlilik ilkeleri için son gün 8 Şubat! Whatsapp gizlilik sözleşmesinde neler var? Kabul etmezseniz ne olur

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN MADDELER

WhatsApp'ın 4 Ocak'ta güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne uygulamanın resmi sitesinde de yer verildi. Sitede yer alan metinde, WhatsApp'ın Facebook şirketlerinin bir parçası olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

Whatsapp gizlilik ilkeleri için son gün 8 Şubat! Whatsapp gizlilik sözleşmesinde neler var? Kabul etmezseniz ne olur

"Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır. Aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size sağlayamayız.

Whatsapp gizlilik ilkeleri için son gün 8 Şubat! Whatsapp gizlilik sözleşmesinde neler var? Kabul etmezseniz ne olur

Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler.

Whatsapp gizlilik ilkeleri için son gün 8 Şubat! Whatsapp gizlilik sözleşmesinde neler var? Kabul etmezseniz ne olur

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