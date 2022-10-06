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Haberler Galeri WhatsApp için artık telefona gerek kalmayacak! Yeni özellik çok konuşulacak

WhatsApp için artık telefona gerek kalmayacak! Yeni özellik çok konuşulacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelen yeni özellik ile ses getirecek. En çok kullanılan uygulamaların başında gelen WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile birlikte artık telefona gerek kalmadan tabletten de kullanılabilecek.

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2022 Perşembe 11:05
WhatsApp için artık telefona gerek kalmayacak! Yeni özellik çok konuşulacak

2 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ın getirdiği yeni güncellemeler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dünyanın en çok kullanılan uygulaması yeni özelliği ile çok konuşulacak.

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WhatsApp için artık telefona gerek kalmayacak! Yeni özellik çok konuşulacak

Son olarak mesaj düzenleme, mesajları tarihe göre arama ve çevrimiçi durum bilgisi gizleme gibi çok ses getiren ve beğenilen güncellemeler ortaya çıkmıştı.

WhatsApp için artık telefona gerek kalmayacak! Yeni özellik çok konuşulacak

WhatsApp, uygulamasında yaptığı güncellemeler ve yeniliklerle ses getirecek bir düzenlemeye hazırlanıyor.

WhatsApp için artık telefona gerek kalmayacak! Yeni özellik çok konuşulacak

WHATSAPP TABLETTEN KULLANILABİLECEK
WhatsApp Beta v2.22.21.5 ile v2.22.21.6 beta sürümlerinde yeni bir özellik keşfedildi. WhatsApp uygulaması yıllardır tabletlerde kullanılamıyordu. Wabetainfo sitesinin haberine göre, artık yeni güncelleme sayesinde sim kart takmadan WhatsApp'ı kullanmak mümkün olacak.

WhatsApp için artık telefona gerek kalmayacak! Yeni özellik çok konuşulacak

Arkadaş modu olarak da tanımlanan yeni özellik, Android tablette ikincil bir WhatsApp hesabını kullanmaya olanak tanıyacak.

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