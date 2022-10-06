HaberlerGaleriWhatsApp için artık telefona gerek kalmayacak! Yeni özellik çok konuşulacak
WhatsApp için artık telefona gerek kalmayacak! Yeni özellik çok konuşulacak
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelen yeni özellik ile ses getirecek. En çok kullanılan uygulamaların başında gelen WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile birlikte artık telefona gerek kalmadan tabletten de kullanılabilecek.
Giriş Tarihi: 6 Ekim 2022 Perşembe 11:05
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
2 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ın getirdiği yeni güncellemeler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dünyanın en çok kullanılan uygulaması yeni özelliği ile çok konuşulacak.
Son olarak mesaj düzenleme, mesajları tarihe göre arama ve çevrimiçi durum bilgisi gizleme gibi çok ses getiren ve beğenilen güncellemeler ortaya çıkmıştı.
WhatsApp, uygulamasında yaptığı güncellemeler ve yeniliklerle ses getirecek bir düzenlemeye hazırlanıyor.
WHATSAPP TABLETTEN KULLANILABİLECEK WhatsApp Beta v2.22.21.5 ile v2.22.21.6 beta sürümlerinde yeni bir özellik keşfedildi. WhatsApp uygulaması yıllardır tabletlerde kullanılamıyordu. Wabetainfo sitesinin haberine göre, artık yeni güncelleme sayesinde sim kart takmadan WhatsApp'ı kullanmak mümkün olacak.
Arkadaş modu olarak da tanımlanan yeni özellik, Android tablette ikincil bir WhatsApp hesabını kullanmaya olanak tanıyacak.