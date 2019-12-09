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WhatsApp'a arama bekletme özelliği geldi! İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri

Son yıllarda kullanımı giderek artan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Akıllı telefon kullanıcıları Whatsapp'ın android ve iOS sürümüne gelen güncellemeleri yakından takip ediyor. Şirket son olarak Whatsapp'ın android sürümüne arama bekletme özelliği getirdi. Böylece Whatsapp özelliklerine bir yenisini daha ekledi. Peki Whatsapp'ın özellikleri neler? İşte bazı akıllı telefon kullanıcıların daha önce hiç duymadığı Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 12:49 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 12:53
WhatsApp'a arama bekletme özelliği geldi! İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri

Son yıllarda kullanımı giderek artan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Akıllı telefon kullanıcıları Whatsapp'ın android ve iOS sürümüne gelen güncellemeleri yakından takip ediyor. Şirket son olarak Whatsapp'ın android sürümüne arama bekletme özelliği getirdi. Böylece Whatsapp özelliklerine bir yenisini daha ekledi. Peki Whatsapp'ın özellikleri neler? İşte bazı akıllı telefon kullanıcıların daha önce hiç duymadığı Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri...

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WhatsApp'a arama bekletme özelliği geldi! İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri

GÖRÜŞME ESNASINDA İKİNCİ ARAMA CEVAPLANABİLECEK

WhatsApp'ın android kullanıcılarına sunduğu arama bekletme özelliği, kullanıcıların bir arama sırasında ikinci bir aramayı cevaplamalarına izin veriyor. İkinci çağrı cevaplandığında ise ilk çağrı beklemeye alınıyor. Böylece herhangi bir görüşme sırasında gelen aramaları kabul edebiliyorsunuz.

WhatsApp'a arama bekletme özelliği geldi! İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri

GRUP GİZLİLİK AYARLARI EKLENDİ

WhatsApp'ın android sürümüne eklenen bir diğer yenilik ise grup gizlilik ayarları oldu. Yeni ayarlar ile birlikte, kimlerin sizi bir gruba ekleyebileceğine karar verebiliyorsunuz. Bu ayarı uygulamak için Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar yolunu izleyebilirsiniz.

Ek olarak uygulama, daha önce bazı Xiaomi modellerinde şarjın hızlı tükenmesine neden olan bir sorunu da yeni güncelleme ile giderdi.

WhatsApp'a arama bekletme özelliği geldi! İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri

Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.

WhatsApp'a arama bekletme özelliği geldi! İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

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