WhatsApp'a arama bekletme özelliği geldi! İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri

GRUP GİZLİLİK AYARLARI EKLENDİ

WhatsApp'ın android sürümüne eklenen bir diğer yenilik ise grup gizlilik ayarları oldu. Yeni ayarlar ile birlikte, kimlerin sizi bir gruba ekleyebileceğine karar verebiliyorsunuz. Bu ayarı uygulamak için Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar yolunu izleyebilirsiniz.

Ek olarak uygulama, daha önce bazı Xiaomi modellerinde şarjın hızlı tükenmesine neden olan bir sorunu da yeni güncelleme ile giderdi.