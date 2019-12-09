WhatsApp'a arama bekletme özelliği geldi! İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri

Son yıllarda kullanımı giderek artan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Akıllı telefon kullanıcıları Whatsapp'ın android ve iOS sürümüne gelen güncellemeleri yakından takip ediyor. Şirket son olarak Whatsapp'ın android sürümüne arama bekletme özelliği getirdi. Böylece Whatsapp özelliklerine bir yenisini daha ekledi. Peki Whatsapp'ın özellikleri neler? İşte bazı akıllı telefon kullanıcıların daha önce hiç duymadığı Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri...