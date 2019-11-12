WhatsApp kullananlar dikkat! İşte hackleme yöntemleri ve korunma yolları...

En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, uçtan uca şifreleme gibi bir dizi güvenlik işleviyle geliyor. Ancak uygulamayı hedef alan saldırılar, görünüşte güçlü olan bu savunmayı bazen aşmayı başarıyor. WhatsApp'ı hackleyip kişisel bilgilerinizi ele geçirmek isteyen saldırganların kullandığı 4 popüler yöntem bulunuyor. Kimisi size gönderilen bir hareketli fotoğraf (gif) ile, kimisi sadece bir numaradan size çağrı atarak, kimisi de gruplara sızarak bilgi toplayabiliyor. İşte o yöntemler ve korunma yolları...