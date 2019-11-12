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WhatsApp kullananlar dikkat! İşte hackleme yöntemleri ve korunma yolları...

En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, uçtan uca şifreleme gibi bir dizi güvenlik işleviyle geliyor. Ancak uygulamayı hedef alan saldırılar, görünüşte güçlü olan bu savunmayı bazen aşmayı başarıyor. WhatsApp'ı hackleyip kişisel bilgilerinizi ele geçirmek isteyen saldırganların kullandığı 4 popüler yöntem bulunuyor. Kimisi size gönderilen bir hareketli fotoğraf (gif) ile, kimisi sadece bir numaradan size çağrı atarak, kimisi de gruplara sızarak bilgi toplayabiliyor. İşte o yöntemler ve korunma yolları...

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 22:51 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 22:54
WhatsApp’ınız hacklenmiş olabilir! İşte o yöntemler ve korunma yolları...
WhatsApp’ınız hacklenmiş olabilir! İşte o yöntemler ve korunma yolları...

Hepimizin akıllı telefonunda bulunan popüler mesajlaşma uygulaması her türlü güvenlik tedbirine rağmen hackerların hedefi oluyor. WhatsApp'ın güvenlik mekanizmaları, bazı durumlarda aşılabiliyor

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WhatsApp’ınız hacklenmiş olabilir! İşte o yöntemler ve korunma yolları...
WhatsApp’ınız hacklenmiş olabilir! İşte o yöntemler ve korunma yolları...

En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, uçtan uca şifreleme gibi bir dizi güvenlik işleviyle geliyor. Ancak uygulamayı hedef alan saldırılar, görünüşte güçlü olan bu savunmayı bazen aşmayı başarıyor.

WhatsApp’ınız hacklenmiş olabilir! İşte o yöntemler ve korunma yolları...
WhatsApp’ınız hacklenmiş olabilir! İşte o yöntemler ve korunma yolları...

WhatsApp'ı hackleyip kişisel bilgilerinizi ele geçirmek isteyen saldırganların kullandığı 4 popüler yöntem bulunuyor. Kimisi size gönderilen bir hareketli fotoğraf (gif) ile, kimisi sadece bir numaradan size çağrı atarak, kimisi de gruplara sızarak bilgi toplayabiliyor. İşte o yöntemler ve korunma yolları.

WhatsApp’ınız hacklenmiş olabilir! İşte o yöntemler ve korunma yolları...
WhatsApp’ınız hacklenmiş olabilir! İşte o yöntemler ve korunma yolları...

UZAKTAN KOD ÇALIŞTIRMA

Güvenlik araştırmacıları, Ekim ayında WhatsApp'ta bulunan bir GIF dosyasıyla uygulamanın kontrolünü hacker'ların eline veren bir güvenlik açığını ortaya çıkarmıştı. Saldırı, WhatsApp'ın galeri görünümünde resimleri işleme yöntemindeki bir açığı kullanıyordu. Zararlı GIF içerisinde kod gizlenebiliyor, saldırı sonrasında kullanıcının mesajlaştığı kişilerin kim olduğu ve ne söyledikleri, saldırgan tarafından görüntülenebiliyordu.

WhatsApp’ınız hacklenmiş olabilir! İşte o yöntemler ve korunma yolları...
WhatsApp’ınız hacklenmiş olabilir! İşte o yöntemler ve korunma yolları...

Hacker, kullanıcının WhatsApp üzerinden gönderdiği dosyaları, fotoğrafları ve videoları da görebiliyordu. Bu güvenlik açığı, uygulamanın 2.19.444 ve üzeri sürümlerinde giderildi. Eğer WhatsApp sürümünüz eskiyse, hemen güncellemenizi öneririz.

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