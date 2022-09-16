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1 dakika sonra neler olacak? Öğrendiğinizde gözleriniz yuvalarından fırlayacak
1 dakika sonra neler olacak? Öğrendiğinizde gözleriniz yuvalarından fırlayacak
Şu an bu haberi okurken dünyada neler olduğuna inanamayacaksınız! 1 dakikada milyonlarca kişi hayatını kaybederken milyonlarca bebek dünyaya geliyor. Kaç tane deprem olacak? Bill Gates 1 dakikada ne kadar kazanacak? Açlıktan kaç kişi ölecek? Dünyada 1 dakikada yaşanan olayları öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:18
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:39
1 dakika sonra olacak olaylara inanamayacaksınız. Dünyada yaşanan milyonlarca hadise saniyeler içerisinde meydana geliyor. İşte 60 saniye sonra dünyada gerçekleşecek olaylar...
Bir dakikada ortalama 12 kez gör kırpacaksınız.
107 insan hayatını kaybedecek.
250 bebek dünyaya gelecek.
Doğan bebeklerin 113'ü yoksulluk içinde dünyaya gelecek.