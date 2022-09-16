  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri 1 dakika sonra neler olacak? Öğrendiğinizde gözleriniz yuvalarından fırlayacak

1 dakika sonra neler olacak? Öğrendiğinizde gözleriniz yuvalarından fırlayacak

Şu an bu haberi okurken dünyada neler olduğuna inanamayacaksınız! 1 dakikada milyonlarca kişi hayatını kaybederken milyonlarca bebek dünyaya geliyor. Kaç tane deprem olacak? Bill Gates 1 dakikada ne kadar kazanacak? Açlıktan kaç kişi ölecek? Dünyada 1 dakikada yaşanan olayları öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:18 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:39
1 dakika sonra neler olacak? Öğrendiğinizde gözleriniz yuvalarından fırlayacak

1 dakika sonra olacak olaylara inanamayacaksınız. Dünyada yaşanan milyonlarca hadise saniyeler içerisinde meydana geliyor. İşte 60 saniye sonra dünyada gerçekleşecek olaylar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
1 dakika sonra neler olacak? Öğrendiğinizde gözleriniz yuvalarından fırlayacak

Bir dakikada ortalama 12 kez gör kırpacaksınız.

1 dakika sonra neler olacak? Öğrendiğinizde gözleriniz yuvalarından fırlayacak

107 insan hayatını kaybedecek.

1 dakika sonra neler olacak? Öğrendiğinizde gözleriniz yuvalarından fırlayacak

250 bebek dünyaya gelecek.

1 dakika sonra neler olacak? Öğrendiğinizde gözleriniz yuvalarından fırlayacak

Doğan bebeklerin 113'ü yoksulluk içinde dünyaya gelecek.

  • SON DAKİKA