Haberler Galeri 1 dakika sonra neler olacak? Öğrendiğinizde gözleriniz yuvalarından fırlayacak

1 dakika sonra neler olacak? Öğrendiğinizde gözleriniz yuvalarından fırlayacak

Şu an bu haberi okurken dünyada neler olduğuna inanamayacaksınız! 1 dakikada milyonlarca kişi hayatını kaybederken milyonlarca bebek dünyaya geliyor. Kaç tane deprem olacak? Bill Gates 1 dakikada ne kadar kazanacak? Açlıktan kaç kişi ölecek? Dünyada 1 dakikada yaşanan olayları öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:18 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





