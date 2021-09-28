1 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu cuma hangi ürünler indirimli? BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri devam ediyor. Bu hafta yine birçok çeşit ürün indirimli fiyatla raflarda olacak. İşte 1 ekim cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri....