BİM'de bu cuma hangi ürünler indirimli? BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri devam ediyor. Bu hafta yine birçok çeşit ürün indirimli fiyatla raflarda olacak. İşte 1 ekim cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri....
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 17:12Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 17:15
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1 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM'de bu cuma koşu bandından pilates topuna, tekstil ürünlerinden mutfak ürünlerine kadar pek çok ürün indirimli fiyatla satışta olacak. İşte 1 ekim cuma BİM indirimleri....