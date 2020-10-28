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Haberler Galeri 1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...

1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...

Genç çift yedi sene önce bir euro karşılığında kireç taşı içerisine oyulmuş, yaşanılmaz halde olan bir mağara ev satın aldı. Kendi çabalarıyla mağara evi muhteşem bir yuva haline getirirken görenler hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 14:42
1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...
1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...

Alexis Lamoureux bundan 7 sene önce, 23 yaşındayken çalıştığı bar kapanınca iş bulabilmek umuduyla kız arkadaşı Lotte van Riel ile birlikte Amboise'a taşındı.

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1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...
1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...

Düzenli bir işleri olmayan, ev kiralarını ödeyecek para bulamayan çift, bir gün bir açık arttırmada, Fransa'nın Loire Vadisi'nde sadece 1 Euro'ya bir mağara ev satın aldılar.

1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...
1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...

Ancak satın aldıklarında mağaranın içi evden çok kocaman bir çöplüğe benziyordu. Ne elektrik ve su ne de kanalizasyon bağlantısı olmayan evin ev olabilmesi için bir hayli masraf ve zahmet gerekiyordu.

1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...
1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...

Mağarayı dönüştürecek paraya sahip olmayan çift 25.000 Euro'luk kredi için on tane banka dolaştı. Lakin düzenli bir işleri yoktu ve tüm bankalardan olumsuz cevap aldılar.

1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...
1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...

Çift, sonunda çareyi Alexis'in babasının restoranında çalışmakta buldu. Tam üç yıl burada çalışarak para biriktirdiler.

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