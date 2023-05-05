HaberlerGaleri 1 euroya satın almışlardı! Saraya çevirdiler değeri milyon dolar oldu
1 euroya satın almışlardı! Saraya çevirdiler değeri milyon dolar oldu
Genç çift yedi sene önce bir euro karşılığında kireç taşı içerisine oyulmuş, yaşanılmaz halde olan bir mağara ev satın aldı. Kendi çabalarıyla mağara evi muhteşem bir yuva haline getirirken evin son hali piyasada milyon dolarlık oldu.
Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 11:44Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 11:45
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1 euroya satın almışlardı! Saraya çevirdiler değeri milyon dolar oldu
Alexis Lamoureux bundan 7 sene önce, 23 yaşındayken çalıştığı bar kapanınca iş bulabilmek umuduyla kız arkadaşı Lotte van Riel ile birlikte Amboise'a taşındı.