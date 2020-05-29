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Haberler Galeri 1 Haziran'da hangi işletmeler açılıyor? İşletmeler kaça kadar çalışacak? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hangi işletmeler açılmayacak?

1 Haziran'da hangi işletmeler açılıyor? İşletmeler kaça kadar çalışacak? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hangi işletmeler açılmayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısına normalleşme dönemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hizmetlerine ara verilen sektörlerin yeniden faaliyetlerine başlayacağını duyurdu. Peki, 1 Haziran'da hangi işletmeler açılıyor? İşletmeler kaça kadar çalışacak? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hangi işletmeler açılmayacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:06 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:21
1 Haziran'da hangi işletmeler açılıyor? İşletmeler kaça kadar çalışacak? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hangi işletmeler açılmayacak?

SEYAHAT KISITLAMASI KALKIYOR

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.

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1 Haziran'da hangi işletmeler açılıyor? İşletmeler kaça kadar çalışacak? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hangi işletmeler açılmayacak?

KAMU PERSONELİ İŞE DÖNÜYOR

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.

1 Haziran'da hangi işletmeler açılıyor? İşletmeler kaça kadar çalışacak? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hangi işletmeler açılmayacak?

RESTORAN VE ÇAY BAHÇELERİ AÇILIYOR

1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

1 Haziran'da hangi işletmeler açılıyor? İşletmeler kaça kadar çalışacak? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hangi işletmeler açılmayacak?

PLAJLAR VE MİLLİ PARKLAR DA FAALİYETE GEÇECEK

Plajlar, milli parklar ve bahçeler, müzeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Eğlence mekanları ile nargile satışı kapsam dışı olacak.

1 Haziran'da hangi işletmeler açılıyor? İşletmeler kaça kadar çalışacak? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hangi işletmeler açılmayacak?

SPOR SALONLARI AÇILIYOR

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak

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