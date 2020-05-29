HaberlerGaleri1 Haziran'da hangi işletmeler açılıyor? İşletmeler kaça kadar çalışacak? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hangi işletmeler açılmayacak?
1 Haziran'da hangi işletmeler açılıyor? İşletmeler kaça kadar çalışacak? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hangi işletmeler açılmayacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısına normalleşme dönemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hizmetlerine ara verilen sektörlerin yeniden faaliyetlerine başlayacağını duyurdu. Peki, 1 Haziran'da hangi işletmeler açılıyor? İşletmeler kaça kadar çalışacak? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hangi işletmeler açılmayacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:06Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:21
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SEYAHAT KISITLAMASI KALKIYOR
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.
İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.
RESTORAN VE ÇAY BAHÇELERİ AÇILIYOR
1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.
PLAJLAR VE MİLLİ PARKLAR DA FAALİYETE GEÇECEK
Plajlar, milli parklar ve bahçeler, müzeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Eğlence mekanları ile nargile satışı kapsam dışı olacak.
SPOR SALONLARI AÇILIYOR
Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak