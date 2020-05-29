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1 Haziran'da hangi işletmeler açılıyor? İşletmeler kaça kadar çalışacak? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hangi işletmeler açılmayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısına normalleşme dönemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hizmetlerine ara verilen sektörlerin yeniden faaliyetlerine başlayacağını duyurdu. Peki, 1 Haziran'da hangi işletmeler açılıyor? İşletmeler kaça kadar çalışacak? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hangi işletmeler açılmayacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:06 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





