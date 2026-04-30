1 Mayıs 2026 Akrep Dolunayı: Saat Kaçta? Burçlara Etkileri ve Büyük Değişim Uyarısı!
2026 Mayıs ayı, gökyüzünde güçlü enerjilerle başlıyor. Özellikle Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay, duygusal derinliği, dönüşümü ve kaderi etkileyen kararları beraberinde getiriyor. Astrolojiye ilgi duyanlar "Mayıs dolunayı ne zaman?", "Akrep dolunayı saat kaçta?" sorularına yanıt ararken, bu özel gökyüzü olayının etkileri de şimdiden merak konusu oldu.
1 MAYIS 2026 DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 yılının Mayıs ayındaki dolunay:
Tarih: 1 Mayıs 2026 Cuma
Saat: 20:23
Burç: Akrep (11. derece)
Bu dolunay, yılın en güçlü gökyüzü olaylarından biri olarak öne çıkıyor. Etkileri yaklaşık 15 gün boyunca hissedilecek.
-Akrep dolunayı; gizli kalan duyguların açığa çıkması, yüzleşmeler ve köklü değişimler anlamına gelir. Bu süreçte:
-Bastırılmış duygular ortaya çıkabilir
-İlişkilerde netleşmeler yaşanabilir
-Maddi konularda önemli gelişmeler olabilir
-Hayatınızda "tamamlanma" hissi oluşabilir
-Astrolojide "dönüşümün kapısı" olarak görülen bu dolunay, özellikle radikal kararları tetikleyebilir.
BURÇ BURÇ AKREP DOLUNAYI ETKİLERİ
Koç
Maddi konular, borçlar ve ortak gelirlerde netleşme zamanı.
Boğa
İkili ilişkilerde önemli kararlar kapıda. Yol ayrımları yaşanabilir.
İkizler
İş hayatı ve sağlık rutinlerinde değişim sinyalleri.
Yengeç
Aşk hayatında tutku yükseliyor. Yaratıcılık zirvede.
Aslan
Ailevi konular ve ev düzeniyle ilgili gelişmeler gündemde.
Başak
Yakın çevreden önemli haberler alabilirsiniz.
Terazi
Maddi kazançlar ve öz değer konularında farkındalık artıyor.
Akrep
Hayatınızda büyük bir dönüşüm başlıyor. Yeni bir "siz" doğuyor.
Yay
İçe dönüş ve ruhsal arınma süreci başlıyor.
Oğlak
Sosyal çevrede eleme dönemi. Gerçek dostlar kalacak.
Kova
Kariyerde önemli bir tamamlanma ve görünürlük artışı.
Balık
Yurt dışı, eğitim ve yeni ufuklar konusunda netleşmeler yaşanacak.
AKREP DOLUNAYINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
-Ani kararlar almadan önce duygularınızı gözden geçirin
-Eski defterlerin açılmasına hazırlıklı olun
-Finansal konularda riskli adımlardan kaçının
-İç sesinizi dinleyin, sezgileriniz güçlenecek
HAYATINIZDA YENİ BİR SAYFA AÇILABİLİR
1 Mayıs 2026 Akrep dolunayı, sadece bir gökyüzü olayı değil; aynı zamanda duygusal, ruhsal ve maddi anlamda büyük bir dönüşüm fırsatı sunuyor. Bu süreçte alınacak kararlar, yılın geri kalanını doğrudan etkileyebilir.
Siz de bu güçlü enerjiyi doğru kullanarak hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz!