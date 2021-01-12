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Haberler Galeri 1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı

1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı

1 milyon kibrit kullanarak yaptığı şeyi görenler hayrete düştü. Sosyal medyada paylaştığı görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından yoğun ilgi gördü. İşte kare kare o anlar ve o video görüntüleri...

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 17:21
1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı

Bir YouTuber, 1 milyon kibriti daire olarak kesilen kartonlara yapıştırıcı ile yapıştırdı.

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1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı

Üst üste yerleştirilen kartonların içerisine de roket için bir yanma odası oluşturdu.

1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı

Kibritlerin ucunda fosfordan oluşan kısım toz haline getirilerek roket için yakıt olarak kullanıldı ve roketin yanma odasına dolduruldu.

1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı

Paylaşılan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, tüm bu işlemlerin yaklaşık 750 saat sürdüğü belirtildi.

1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı

Roketin ateşlendiği sırada zincirleme reaksiyonla kibritlerin yanması ve roketin yükseliş anı saniye saniye kameralarca kaydedildi.

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