1 tatlı kaşığı bala tarçın eklerseniz...

Tam bir şifa kaynağı olan balın faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kahvaltılarda çokça tüketilen bal, içeriğindekiler ile sağlığa oldukça faydalı. Yine bir başka faydalı besinlerden olan tarçını bala eklerseniz etkisi inanılmaz.
Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 11:50Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 11:54
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Bağışıklık sistemini güçlendirir
Bal ve tarçın bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Vücudu bakteri ve virüs saldırılarına karşı korur. Balın düzenli kullanılması, akyuvarlar içerisindeki, bakteriler ve virüslerle savaşan korpuskülleri de güçlendirir.
1 çorba kaşığı bala, çeyreği kadar tarçın tozu ekleyip karıştırın. Bunu günde iki kez tüketin. İsterseniz, 1 limonun suyu ile bir bardak ılık suyla karıştırıp içebilirsiniz.
Sivilcelere iyi gelir
Bal ve tarçın karışımı sivilceleri azaltmaya ve ciltteki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca bal cildi nemli tutar ve sivilceye sebep olan tıkanmış gözenekleri temizler.
Sivilceler için maske:
1 tatlı kaşığı bala yarım çay kaşığı tarçın ekleyip karıştırın. Sivilceli bölgelere sürün.10 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu uygulamayı günde bir veya iki kez tekrarlayın.
Uykunuzu düzene sokar
Bal ve tarçının anti- inflamatuar özellikleri sayesinde boğazdaki rahatsızlıklar giderilir. Böylece kişi rahat bir uyku çeker.1-2 çay kaşığı tarçın tozunu bir fincan sıcak su ile karıştırın. Üzerine 1 çorba kaşığı bal ekleyip, yatmadan önce her gün için. Bu tarifi süt ile de yapabilirsiniz.