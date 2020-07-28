1 tatlı kaşığı bala tarçın eklerseniz...

Uykunuzu düzene sokar



Bal ve tarçının anti- inflamatuar özellikleri sayesinde boğazdaki rahatsızlıklar giderilir. Böylece kişi rahat bir uyku çeker.1-2 çay kaşığı tarçın tozunu bir fincan sıcak su ile karıştırın. Üzerine 1 çorba kaşığı bal ekleyip, yatmadan önce her gün için. Bu tarifi süt ile de yapabilirsiniz.