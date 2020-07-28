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Haberler Galeri 1 tatlı kaşığı bala tarçın eklerseniz...

1 tatlı kaşığı bala tarçın eklerseniz...

Tam bir şifa kaynağı olan balın faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kahvaltılarda çokça tüketilen bal, içeriğindekiler ile sağlığa oldukça faydalı. Yine bir başka faydalı besinlerden olan tarçını bala eklerseniz etkisi inanılmaz.

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 11:54
1 tatlı kaşığı bala tarçın eklerseniz...

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bal ve tarçın bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Vücudu bakteri ve virüs saldırılarına karşı korur. Balın düzenli kullanılması, akyuvarlar içerisindeki, bakteriler ve virüslerle savaşan korpuskülleri de güçlendirir.

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1 tatlı kaşığı bala tarçın eklerseniz...

Ballı tarçın tarifi:

1 çorba kaşığı bala, çeyreği kadar tarçın tozu ekleyip karıştırın. Bunu günde iki kez tüketin. İsterseniz, 1 limonun suyu ile bir bardak ılık suyla karıştırıp içebilirsiniz.

1 tatlı kaşığı bala tarçın eklerseniz...

Sivilcelere iyi gelir

Bal ve tarçın karışımı sivilceleri azaltmaya ve ciltteki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca bal cildi nemli tutar ve sivilceye sebep olan tıkanmış gözenekleri temizler.

1 tatlı kaşığı bala tarçın eklerseniz...

Sivilceler için maske:

1 tatlı kaşığı bala yarım çay kaşığı tarçın ekleyip karıştırın. Sivilceli bölgelere sürün.10 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu uygulamayı günde bir veya iki kez tekrarlayın.

1 tatlı kaşığı bala tarçın eklerseniz...

Uykunuzu düzene sokar

Bal ve tarçının anti- inflamatuar özellikleri sayesinde boğazdaki rahatsızlıklar giderilir. Böylece kişi rahat bir uyku çeker.1-2 çay kaşığı tarçın tozunu bir fincan sıcak su ile karıştırın. Üzerine 1 çorba kaşığı bal ekleyip, yatmadan önce her gün için. Bu tarifi süt ile de yapabilirsiniz.

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