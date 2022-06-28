1 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu cuma indirimlerinde bu hafta hangi ürünler var? Bu cuma BİM'de davlumbazdan mutfak ürünlerine varıncaya dek pek çok ürün indirimli fiyatla satışa sunuluyor. İşte 1 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...