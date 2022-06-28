BİM aktüel ürünler kataloğu cuma indirimlerinde bu hafta hangi ürünler var? Bu cuma BİM'de davlumbazdan mutfak ürünlerine varıncaya dek pek çok ürün indirimli fiyatla satışa sunuluyor. İşte 1 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 12:21Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 12:28
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
1 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM'de bu haftanın indirimleri neler? Kurban Bayramı öncesi BİM aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. Bu cuma BİM'de özellikle mutfak ürünleri uygun fiyatla satışta olacak. İşte 1 Temmuz Cuma BİM indirimleri...