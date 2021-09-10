10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte haftanın indirimleri....

BİM'de Cuma indirimleri devam ediyor. Bu hafta yine onlarca çeşit üründe indirim var. Özellikle kırtasiye ürünleri BİM'de indirimli fiyatla raflardaki yerini alıyor. İşte 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri....