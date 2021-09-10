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Haberler Galeri 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte haftanın indirimleri....

10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte haftanın indirimleri....

BİM'de Cuma indirimleri devam ediyor. Bu hafta yine onlarca çeşit üründe indirim var. Özellikle kırtasiye ürünleri BİM'de indirimli fiyatla raflardaki yerini alıyor. İşte 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri....

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 10:11 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 10:11
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte haftanın indirimleri....

BİM'de bu cuma televizyondan mutfak ürünlerine, kırtasiyeden ev tekstiline varıncaya dek onlarca çeşit üründe indirim bulunuyor. İşte 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

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10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte haftanın indirimleri....
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte haftanın indirimleri....
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte haftanın indirimleri....
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte haftanın indirimleri....
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