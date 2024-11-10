10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları! Resimli 10 Kasım mesajları...
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 86 yıl geçti. Resimli 10 Kasım mesajları, en çok arananlar arasında yerini alıyor. Atatürk'ü yad etmek isteyenler "En güzel 10 Kasım mesajları, Atatürk sözleri" aramasını gerçekleştiriyor. İşte 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları...
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın.
10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.
Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her 10 Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu.
Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun.. Sensiz geçen 82 yılda boşluğun hiç dolmadı. Mekânın cennet olsun…
Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor.
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun.
Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun."
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur." şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur. Ruhun şad olsun."
Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.
Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın. Ruhun şad olsun."
Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim" dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir.
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Türk Milleti. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun.
Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür. Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.
Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.
Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir 10 Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Her 10 Kasım günü, saat dokuzu beş geçe… Sirenler çalar, içimiz yanar, gözlerimiz dolar. Sadece seni sevdiğimiz, seni özlediğimiz için değil, emanetini tam anlamıyla koruyamadığımız için kendimize kızar, ağlarız. Ruhun şad olsun Atam.
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Mustafa Kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanmış olacak. Cemal Süreya