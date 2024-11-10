10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları! Resimli 10 Kasım mesajları...

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Türk Milleti. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun.

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.