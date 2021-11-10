10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

Atatürk'ün vefatından naaşının 1953'te Anıtkabir'e nakline kadar olan süreçteki 10 Kasım tarihli tüm gazeteleri topladığını belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün fotoğraflarını çocukken ders kitaplarının kapaklarında görüyordum. Onlara hayranlıkla uzun uzun bakıyordum. Bir gün elime geçen eski 10 Kasım tarihli gazeteden etkilenerek, kendimi 10 Kasım gazeteleriyle sınırlamak kaydıyla bu koleksiyona başladım. Süreç içerisinde önce ulusal sonra yerel düzeyde çıkan gazeteleri topladım. Daha sonra Atatürk'ün vefatının ardından düzenlenen törenlerin fotoğraflarını biriktirmeye başladım."