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Haberler Galeri 10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 sabahı saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Acı haber, kısa sürede tüm yurda yayıldı. Gazeteler, yıldırım baskılarla hazırladıkları özel sayılarında tarifsiz acıyı ve derin üzüntüyü manşetlerine taşıdı.

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10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

Atatürk'ün ebediyete intikalini, Ulus Gazetesi, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", Tan Gazetesi, "Babamızı Kaybettik", Cumhuriyet Gazetesi, "Atatürkümüzü Kaybettik", Kurun Gazetesi: "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", Son Posta Gazetesi: "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haberleştirdi.

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10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

ATATÜRK SEVGİSİYLE BAŞLAYAN KOLEKSİYON SERGİYE DÖNÜŞTÜ

Büyük matemin yer aldığı tarihi gazeteleri yurdun dört bir yanından toplayan Gürkan Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazetelerden oluşan koleksiyonunu "Tarihin Matem Sayfaları" adıyla sergiliyor.

10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

Atatürk'ün vefatından naaşının 1953'te Anıtkabir'e nakline kadar olan süreçteki 10 Kasım tarihli tüm gazeteleri topladığını belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün fotoğraflarını çocukken ders kitaplarının kapaklarında görüyordum. Onlara hayranlıkla uzun uzun bakıyordum. Bir gün elime geçen eski 10 Kasım tarihli gazeteden etkilenerek, kendimi 10 Kasım gazeteleriyle sınırlamak kaydıyla bu koleksiyona başladım. Süreç içerisinde önce ulusal sonra yerel düzeyde çıkan gazeteleri topladım. Daha sonra Atatürk'ün vefatının ardından düzenlenen törenlerin fotoğraflarını biriktirmeye başladım."

10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

10 Kasım tarihli gazete koleksiyonunun çocuklarına bırakacağı en büyük miras olduğunu ifade eden Gürbüz, "Bu anlamlı koleksiyonu bugün biz sergiliyoruz. Bizden sonra bu sergiyi evlatlarımız açsın istiyorum." dedi.

10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

İşte 10 Kasım 1938'de, o acı günde gazetelerin manşetlerine taşınan duygu yüklü sözler...

10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde
10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde