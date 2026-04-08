Haberler Galeri 100 yıl içinde sular altında kalabilecek şehirler açıklandı! İzmir de listede

Bilim insanlarının yayımladığı yeni araştırma, iklim krizinin etkileriyle deniz seviyesinin yükselmeye devam edeceğini ve birçok kıyı kentinin ciddi risk altında olduğunu ortaya koydu. Raporda, önümüzdeki 100 yıl içinde sular altında kalma ihtimali bulunan 37 şehir sıralanırken, Türkiye'den İzmir'in de listede yer alması dikkat çekti.

Matthew H. Nash tarafından hazırlanan raporda deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle 37 şehir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından hazırlanan raporda Türkiye'den iki il de yer aldı. İşte 100 yıl sonra haritadan silinme tehlikesiyle karşı karşıya olan şehirler…

37) COCKBURN TOWN TURKS VE CAICOS ADALARI

36) KEY WEST ABD

35) PUNTA CANA DOMİNİK CUMHURİYETİ

34) NASSAU BAHAMALAR

33) SAVANNAH ABD

32) LONG BEACH ABD

31) MALE MALDİVLER

30) MACAU ÇİN

29) CHARLESTON ABD

28) VENEDİK İTALYA

27) CANCUN MEKSİKA

26) AMSTERDAM HOLLANDA

25) HONOLULU ABD

24) DUBLİN İRLANDA

23) NEW ORLEANS ABD

22) KOPENHAG DANİMARKA

21) ABU DABİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

20) VANCOUVER KANADA

19) DUBAİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

18) LİSBON PORTEKİZ

17) BOSTON ABD

16) SYDNEY AVUSTRALYA

15) İSKENDERİYE MISIR

14) MIAMI ABD

13) SAN FRANCİSCO ABD

12) HO CHI MINH KENTİ VİETNAM

11) DAKKA BANGLADEŞ

10) LONDRA İNGİLTERE

9) JAKARTA ENDONEZYA

8) BANGKOK TAYLAND

7) KOLKATA HİNDİSTAN

6) İZMİR TÜRKİYE

5) İSTANBUL TÜRKİYE

4) OSAKA JAPONYA

3) NEWS YORK CİTY ABD

2) MUMBAİ HİNDİSTAN

1) TOKYO JAPONYA