100 yıl önce terk edildi! Fethiye’nin ’Hayalet köyü’ne yoğun ilgi

Karaman, bölgenin tarihi anlamda çok zengin olduğunu, birçok noktanın kesin korunacak hassas alan ilan edildiğini dile getirdi.

Kayaköy ile ilçedeki diğer ören yerlerini korumaya ve tanıtmaya devam edeceklerini belirten Karaman, herkesi kültürel mirasları görmeleri için ilçeye davet etti.