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100 yıl önce terk edildi! Fethiye'nin 'Hayalet köyü'ne yoğun ilgi
Muğla'nın gözde turizm ilçesi Fethiye'de bulunan ve 100 yıl önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da anılan Kayaköy, ziyaretçilerden ilgi görüyor. Kayaköy, yaz aylarının yanı sıra kışın bölgede etkili olan sisle farklı güzelliğe bürünüyor.
Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 12:27Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 12:35
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100 yıl önce terk edildi! Fethiye'nin 'Hayalet köyü'ne yoğun ilgi
Geçen yıl ağırladığı 110 bin 604 misafirle Muğla'da en çok ziyaretçi ağırlayan ören yeri unvanına sahip Kayaköy'de yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor. 100 yıl önce terk edilen "hayalet köy"deki tarihi yapılar, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.
100 yıl önce terk edildi! Fethiye'nin 'Hayalet köyü'ne yoğun ilgi
Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle bölge halkının ekonomisinin canlanmasını da sağlayan Kayaköy, yaz aylarının yanı sıra kışın bölgede etkili olan sisle farklı güzelliğe bürünüyor.
Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, AA muhabirine, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.
100 yıl önce terk edildi! Fethiye'nin 'Hayalet köyü'ne yoğun ilgi
İlçede karada, denizde ve havada farklı turizm etkinliklerinin yapılabildiğini dile getiren Karaman, Fethiye'nin Ölüdeniz, Göcek gibi önemli turizm bölgelerine sahip olduğunu belirtti.
100 yıl önce terk edildi! Fethiye'nin 'Hayalet köyü'ne yoğun ilgi
Fethiye'de kış aylarında da havanın çok güzel olduğunu ve tatil yapmaya imkan verdiğini vurgulayan Karaman, "Ölüdeniz'e yakın noktada bulunan Kayaköy, barındırdığı eserlerle önemli bir ören yeri. Kayaköy geçen yıl 110 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Kayaköy kış aylarında da gizlemli, mistik dokusuyla görülmesi gereken bir yer." dedi.
100 yıl önce terk edildi! Fethiye'nin 'Hayalet köyü'ne yoğun ilgi
Karaman, bölgenin tarihi anlamda çok zengin olduğunu, birçok noktanın kesin korunacak hassas alan ilan edildiğini dile getirdi.
Kayaköy ile ilçedeki diğer ören yerlerini korumaya ve tanıtmaya devam edeceklerini belirten Karaman, herkesi kültürel mirasları görmeleri için ilçeye davet etti.