11 yaşındaki Doruk, drone tasarımıyla TEKNOFEST finalinde

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Gözlük takılarak, kullanılan FPV dronu anlatan Doruk Cengiz, "Yurt dışından aldığım malzemelerle FPV drone tasarlıyorum. Lehimlerini yapıp, parçalarını birleştiriyorum. Kodlama ve yazılım ile kumanda, gözlük ayarlamasını da ben yapıyorum. Bu yazılımlar drone cihazının çalışmasını sağlıyor. Ailemin desteğiyle 6 drone tasarladım. Dumlupınar Üniversitesi Teknokent Kuluçka ve Ön Kuluçka'ya seçildim. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonra yola onlarla birlikte devam edeceğim" dedi.