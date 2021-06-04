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11 yaşındaki Doruk, drone tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
11 yaşındaki Doruk, drone tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
Kütahya'da, 5'inci sınıf öğrencisi Doruk Cengiz (11), biriktirdiği harçlıklarıyla yurt dışından parçalar getirttirerek, FPV (First Person View- Birinci Kişi Görünümü) drone tasarladı. TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nda ön elemeyi tasarımıyla geçen Cengiz, finale kalırken, hedefinin ise drone milli takımına seçilmek olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 4 Haziran 2021 Cuma 17:39
Güncelleme Tarihi: 4 Haziran 2021 Cuma 17:42
100'üncü Yıl Mahallesi'nde oturan Halim ve Sevgül Cengiz çiftinin 2 çocuğundan 5'inci sınıf öğrencisi Doruk Cengiz, biriktirdiği harçlıkları ve ailesinin desteği ile drone satın aldı. Kısa sürede dronelara ilgisi artan Cengiz, internette izlediği, FPV olarak adlandırılan gözlüklü drone videolarının ardından kendi tasarımını yapmaya karar verdi.
Yurt dışından parçalar getirttiren Cengiz, odasında kodlayıp, birleştirerek, 6 farklı FPV drone tasarladı. Dumlupınar Üniversitesi Tasarım Teknokent'teki Kuluçka Merkezi'nin desteğini de alan Cengiz, katıldığı TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası ön elemesini geçerek, finallere kaldı.
HEDEFİ MİLLİ TAKIM
Gözlük takılarak, kullanılan FPV dronu anlatan Doruk Cengiz, "Yurt dışından aldığım malzemelerle FPV drone tasarlıyorum. Lehimlerini yapıp, parçalarını birleştiriyorum. Kodlama ve yazılım ile kumanda, gözlük ayarlamasını da ben yapıyorum. Bu yazılımlar drone cihazının çalışmasını sağlıyor. Ailemin desteğiyle 6 drone tasarladım. Dumlupınar Üniversitesi Teknokent Kuluçka ve Ön Kuluçka'ya seçildim. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonra yola onlarla birlikte devam edeceğim" dedi.
Mayıs ayında '19 Mayıs Kupası' adıyla TEKNOFEST'in çevrim içi düzenlediği Türkiye Drone Şampiyonası'nda ön elemeyi geçtiğini belirten Doruk Cengiz, hedefinin drone milli takımına seçilmek olduğunu söyledi.
Cengiz, "Önümde şu an üç yarışma var. Birincisi 2 Temmuz'da Elazığ'da, ikincisi Ağustos'ta İzmir Bergama'da; eylülde İstanbul'da final yarışması. Şu anki hedefim, orada milli takıma girmek. Milli takıma girdikten sonra da Dünya Şampiyonası'na katılarak yarışmak istiyorum. Milli takım hedefimden sonra da dünya şampiyonluğunu kazanmayı istiyorum" diye konuştu.