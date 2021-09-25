1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar
Modifiye sevenlerin dudaklarını uçuklatan inanılmaz değişim herkesten tam not aldı. Eski otomobillere düşkün olan bir adam külüstür bir aracı satın aldı. Sadece 1200 TL verip aldığı otomobil görenleri dehşete düşürdü. Herkesin ilk başta çılgın gözüyle baktığı modifiye uzmanı olmaz denileni yaptı ve herkesin takdirini kazandı. Hurda araçtan servete dönüştürdüğü otomobilini sosyal medya hesabından paylaşan kişi, yeni arabasına gelen milyonluk teklifleri tek tek reddetti. İşte gören herkesin 'yok artık' dediği o inanılmaz değişim.
Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 10:00
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar
Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar
Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar
Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar
Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..
1200 TL'ye aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar