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> 1200 TL'ye aldığı hurda arabayı 8 milyon liraya satıyor
1200 TL'ye aldığı hurda arabayı 8 milyon liraya satıyor
Hurda olarak 1200 TL'ye aldığı otomobili öyle bir değişimden geçirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 1200 liralık aracı yaptığı modifiye sonrası tam 8 milyona satıyor. İşte sosyal medyayı sallayan aracın o değişimi...
Giriş Tarihi: 18 Ocak 2020 Cumartesi 15:29Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2020 Cumartesi 15:31
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Bir adam sadece 1200 TL gibi bir rakama satın aldığı aracı öyle bir değişimden geçirdi ki aracın son hali görenleri şaşkına çevirdi.