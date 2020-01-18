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1200 TL'ye aldığı hurda arabayı 8 milyon liraya satıyor

Hurda olarak 1200 TL'ye aldığı otomobili öyle bir değişimden geçirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 1200 liralık aracı yaptığı modifiye sonrası tam 8 milyona satıyor. İşte sosyal medyayı sallayan aracın o değişimi...

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2020 Cumartesi 15:29 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2020 Cumartesi 15:31
1200 TL'ye aldığı hurda arabayı 8 milyon liraya satıyor

Bir adam sadece 1200 TL gibi bir rakama satın aldığı aracı öyle bir değişimden geçirdi ki aracın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

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1200 TL'ye aldığı hurda arabayı 8 milyon liraya satıyor

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.

1200 TL'ye aldığı hurda arabayı 8 milyon liraya satıyor

Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

1200 TL'ye aldığı hurda arabayı 8 milyon liraya satıyor

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..

1200 TL'ye aldığı hurda arabayı 8 milyon liraya satıyor
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