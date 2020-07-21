13 yaşına gelmeden öleceğini görmüş! Müge Anlı'da kan donduran olay! Şiar Kılıç'ı annesi mi öldürdü? İşte detaylar...

KATİL ANNE Mİ?

Canlı yayında Müge Anlı ile konuşan anne Gülizar Amanet,"Evet, Şiar'ın 13 yaşına gelmeden öleceğini rüyamda gördüm, eli ve ayakları kanıyordu. Ben bunu kayınvalideme de defalarca söyledim." sözleri üzerine herkes şoke oldu. Müge Anlı ise bir komşunun verdiği bilgiyi canlı yayında paylaştı: Yangından cesedi çıkarılırken, Şiar Kılıç'ın el ve ayak bilekleri yoktu.

Bu gelişme akıllara, 'Şiar Kılıç'ın katili anne mi?" sorusunu getirdi. Gülizar Amanet son olarak,"Kızım Medine de 18 yaşına girmeden ölecek. Çocuklarımı onlara vermem." sözleri ile şoke etti.