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Haberler Galeri 13 yaşına gelmeden öleceğini görmüş! Müge Anlı'da kan donduran olay! Şiar Kılıç'ı annesi mi öldürdü? İşte detaylar...

13 yaşına gelmeden öleceğini görmüş! Müge Anlı'da kan donduran olay! Şiar Kılıç'ı annesi mi öldürdü? İşte detaylar...

Müge Anlı gündeme damga vuran olayları araştırmaya devam ediyor. Sakarya'da çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümü araştırılıyor. Küçük Şiar'ın ölümüne dair kan donduran detaylar ortaya çıktı. Şiar'ın katili kim?

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 14:25
13 yaşına gelmeden öleceğini görmüş! Müge Anlı'da kan donduran olay! Şiar Kılıç'ı annesi mi öldürdü? İşte detaylar...

Geçtiğimiz Nisan ayında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun dumandan etkilenen annesi Gülizar Amanet ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın babası, dedesi ve babaannesi Müge Anlı canlı yayınına çıkarak şoke eden iddialarda bulundu. Şiar Kılıç'ın annesi Gülizar Hanım ise sözleri ile şaşkınlık yarattı.

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13 yaşına gelmeden öleceğini görmüş! Müge Anlı'da kan donduran olay! Şiar Kılıç'ı annesi mi öldürdü? İşte detaylar...

Kocaali'ye bağlı Karşımahalle Mahallesi Gökçekız Sokak'taki tek katlı evde, gece saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verirken, bu sırada çevredekiler de yangını söndürmeye çalıştı. Gülizar Amanet, iddiaya göre, yangın sırasında kendisini dışarı atarken, ilk evliliğinden olan ve odasında uyuyan çocuğu Şiar Kılıç'a ulaşamadı.

13 yaşına gelmeden öleceğini görmüş! Müge Anlı'da kan donduran olay! Şiar Kılıç'ı annesi mi öldürdü? İşte detaylar...

ŞİAR KILIÇ'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ!

Evde oğluyla yalnız olan ve komşularının yardımına koştuğu Emanet, dumandan etkilendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Sağlık ekibi de Gülizar Amanet'i ilk müdahale sonrası ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan Şiar Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 yaşına gelmeden öleceğini görmüş! Müge Anlı'da kan donduran olay! Şiar Kılıç'ı annesi mi öldürdü? İşte detaylar...

"13 YAŞINA GİRMEDEN ÖLECEK"

Müge Anlı canlı yayınına katılan baba, dede ve babaanne, Müge Anlı'dan yardım isterken, Gülizar Hanım'ın şimdiki eşi Bahadır Bey canlı yayına bağlandı. Bahadır Bey'in, "Gece 23.00 sıralarında Şiar uyumak için bitişiğimizdeki eve geçti. Gülizar zaten daha önce, 'Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek' demişti." sözleri şoke etkisi yarattı.

13 yaşına gelmeden öleceğini görmüş! Müge Anlı'da kan donduran olay! Şiar Kılıç'ı annesi mi öldürdü? İşte detaylar...

KATİL ANNE Mİ?

Canlı yayında Müge Anlı ile konuşan anne Gülizar Amanet,"Evet, Şiar'ın 13 yaşına gelmeden öleceğini rüyamda gördüm, eli ve ayakları kanıyordu. Ben bunu kayınvalideme de defalarca söyledim." sözleri üzerine herkes şoke oldu. Müge Anlı ise bir komşunun verdiği bilgiyi canlı yayında paylaştı: Yangından cesedi çıkarılırken, Şiar Kılıç'ın el ve ayak bilekleri yoktu.

Bu gelişme akıllara, 'Şiar Kılıç'ın katili anne mi?" sorusunu getirdi. Gülizar Amanet son olarak,"Kızım Medine de 18 yaşına girmeden ölecek. Çocuklarımı onlara vermem." sözleri ile şoke etti.

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