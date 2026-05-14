İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik paylaştı. İzmir'in 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de ne zaman elektrik gelecek? İşte 14 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi... 14 Mayıs Perşembe 2026 ALİAĞA / İZMİR Horozgediği 10:00 - 16:00 Bozköy Fatih 10:00 - 16:00 BAYINDIR / İZMİR Balcılar Çınardibi Dernekli Osmanlar 9:00 - 16:00 Hisarlık 10:00 - 12:00 Karahalilli Sadıkpaşa Tokatbaşı Fırınlı 9:00 - 14:00 Yusuflu Yakacık Fatih 9:00 - 14:00 BAYRAKLI / İZMİR Mansuroğlu 9:00 - 14:00 BERGAMA / İZMİR Pınarköy 9:00 - 16:00 Zafer Bahçelievler 10:00 - 16:00 BORNOVA / İZMİR Egemenlik Işıklar 9:00 - 12:00 Ümit Yunus Emre Kemalpaşa 9:00 - 14:00 BUCA / İZMİR Ufuk 12:00 - 16:00 Şirinkapı Gaziler 10:00 - 16:00 Yaylacık 9:00 - 17:00 Belenbaşı Kırklar 8:00 - 14:00 ÇEŞME / İZMİR Alaçatı 9:00 - 17:00 Altınyunus 9:00 - 17:00 Fahrettinpaşa Çakabey 9:00 - 17:00 Alaçatı Çakabey Ovacık 14:00 - 17:00 Boyalık Altınyunus Sakarya İsmet İnönü Fahrettinpaşa Çakabey 12:00 - 18:00 FOÇA / İZMİR Kazım Dirik Yeniköy Yenibağarası Mustafa Kemal Atatürk Mareşal Fevzi Çakmak Kemal Atatürk Ilıpınar Kozbeyli Fevzi Çakmak Hacıveli Koca Mehmetler 10:00 - 16:00 GÜZELBAHÇE / İZMİR Yelki 9:00 - 15:00 KARABAĞLAR / İZMİR Ali Fuat Erden Limontepe 10:00 - 16:00 Şehitler Metin Oktay Maliyeciler 3:00 - 3:15 KARŞIYAKA / İZMİR Bostanlı 11:00 - 17:00 Donanmacı Aksoy 11:00 - 13:00 KEMALPAŞA / İZMİR Bayramlı Cumalı Dereköy Gökyaka Kamberler Vişneli Yenikurudere Yeşilköy 9:00 - 16:00 Bağyurdu Yeni Sarılar Bağyurdu Kemal Atatürk Bağyurdu Kazımpaşa Ören Egemen Bağyurdu 29 Ekim Sinancılar Yenikurudere Yiğitler Ovacık 9:30 - 16:00 KİRAZ / İZMİR Yeşildere 9:00 - 17:00 MENEMEN / İZMİR Buruncuk Çavuş Kesik Musabey Yıldırım 10:00 - 14:00 Gazi 10:00 - 16:00 Yıldırım 9:00 - 15:00 ÖDEMİŞ / İZMİR Kuvvetli İnönü 9:00 - 17:00 İnönü 10:00 - 16:00 Birgi 10:00 - 13:00 Kayaköy 9:00 - 17:00 Yeniköy Kayaköy Yusufdere Sekiköy Ortaköy Üç Eylül Türkmen Emmioğlu Köseler Kızılca Kerpiçlik Karakova Karadoğan Işık İlkkurşun Dereuzunyer Demircili Çamyayla Bülbüller Bebekler Veliler Üzümlü Tosunlar Süleymanlar Suçıktı Şirinköy Seyrekli 9:00 - 17:00 SEFERİHİSAR / İZMİR Tepecik 9:30 - 15:30 İhsaniye 9:30 - 15:30 TİRE / İZMİR Kahrat Kızılcahavlu Derebaşı 9:00 - 14:00 İbni Melek Toki Karateke 9:00 - 14:00 TORBALI / İZMİR Kuşçuburun Yedi Eylül Gazi Mustafa Kemal Eğerci Çapak Yazıbaşı Arslanlar Torbalı 22:00 - 6:00 Karaot Dağkızılca Çakırbeyli Bozköy Gazi Mustafa Kemal Çapak Dirmil Karakızlar Helvacı Düverlik Dağteke Çamlıca Saipler Ormanköy Yedi Eylül Ortaköy Karakuyu 22:00 - 6:00 Yedi Eylül 9:00 - 17:00 Türkmenköy Demirci Yoğurtçular Ayrancılar İnönü 10:00 - 16:00 URLA / İZMİR Zeytinalanı Şirinkent M. Fevzi Çakmak Kalabak 9:30 - 15:30 Ovacık 10:30 - 16:30 Kalabak Çamlıçay M. Fevzi Çakmak Şirinkent Zeytinalanı 9:00 - 15:00 Zeytineli 9:00 - 15:00