  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

14 Şubat Sevgililer Günü'nde nişanlıya, sevgiliye, eşe, flörte, erkeğe ve kadına atılacak aşk mesajı nasıl olmalı? Sevgililer Günü'ne neden "Valentine's Day" deniyor? 14 Şubat nedir? Sevgililer Günü'nün anlamı ne? Sevgiliye alınacak hediyeler neler? Sevgililer Günü'nde ne yapılır? Sevgililer Günü'nde yapılabilecek aktiviteler neler? İşte Sevgililer Günü hakkında merak ettiklerinizi ve en anlamlı Sevgililer Günü mesajları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 09:52 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 09:52

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ AŞK MESAJLARI.. Sevgiliye ne hediye alınır?
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ AŞK MESAJLARI.. Sevgiliye ne hediye alınır?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşe, sevgiliye, nişanlıya ne hediye alınır? 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı nasıl olmalı? İşte Sevgililer Günü mesajları....

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ AŞK MESAJLARI.. Sevgiliye ne hediye alınır?
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ AŞK MESAJLARI.. Sevgiliye ne hediye alınır?

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ AŞK MESAJLARI.. Sevgiliye ne hediye alınır?
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ AŞK MESAJLARI.. Sevgiliye ne hediye alınır?

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle..

Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ AŞK MESAJLARI.. Sevgiliye ne hediye alınır?
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ AŞK MESAJLARI.. Sevgiliye ne hediye alınır?

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara..

Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ AŞK MESAJLARI.. Sevgiliye ne hediye alınır?
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ AŞK MESAJLARI.. Sevgiliye ne hediye alınır?

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

  • SON DAKİKA