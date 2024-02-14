14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!