14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Sanılanın aksine 14 Şubat'ın Aziz Valentin'in doğum ya da ölüm tarihiyle bir ilişkisi yok.
14. yüzyılda yaşamış İngiliz şair Chaucer, 14 Şubat tarihiyle romantizm / aşk arasında ilişki kuran ilk isim olarak dikkat çekiyor. Chaucer'e göre kuşların eşlerini seçtikleri tarihin 14 Şubat olduğuna inanılır.
18. yüzyıl İngiliz geleneklerine baktığımızda 14 Şubat ile ilgili ikinci bir tarihi referans karşımıza çıkıyor: İngilizlerin bu tarihte eski bir Roma festivali olan ve Tanrıça Juno Februata'nın onurlandırılması için düzenlenen etkiniklere benzer kutlamalar tertip ettikleri görülüyor.