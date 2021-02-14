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Haberler Galeri 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya genelinde 14 Şubat Sevgililer Günü çiftler tarafından kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı günü sevdiği kişiye hediyeler alarak ya da sadece başbaşa geçirenler de mevcut. Peki 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Sevgililer Günü ile ilgili merak edilen o gerçek...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 00:15 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 00:18
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

14 Şubat nasıl ortaya çıktı? İlk nerede kim tarafından kutlandı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte Sevgililer Günü gerçeği....

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14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

AZİZ VALENTİN'İN ÖLÜMÜ

Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak tanınan Aziz Valentin'in M. S. 270 tarihinde öldüğü sanılıyor. Aziz Valentin'in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496'da ölen Papa Gelasius'a ait.

Papa Gelasius, O'nun "hayatını Tanrı'ya adamış bir şehit olarak dünyadan ayrıldığını" söyler. 1400'lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin'in Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius'un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.

14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Aynı tarihlere ait diğer bir vesika ise Valentin'in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.

Bu tarihi kıssalardaki benzerlikler, her iki Valentin'in de aynı kişi olduğuna dair kanaatleri güçlendirir. Her ne kadar kimliğiyle ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969'da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin'in adını resmi olarak "Azizler" listesinde tutmaya devam etti.

14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Aziz Valentin'in kimliğiyle ilgili tartışmaları bir tarafa koyarsak, karşımıza ikinci bir soru çıkıyor: 14 Şubat tarihiyle Aziz Valentin arasında nasıl bir bağ var?

14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sanılanın aksine 14 Şubat'ın Aziz Valentin'in doğum ya da ölüm tarihiyle bir ilişkisi yok.

14. yüzyılda yaşamış İngiliz şair Chaucer, 14 Şubat tarihiyle romantizm / aşk arasında ilişki kuran ilk isim olarak dikkat çekiyor. Chaucer'e göre kuşların eşlerini seçtikleri tarihin 14 Şubat olduğuna inanılır.

18. yüzyıl İngiliz geleneklerine baktığımızda 14 Şubat ile ilgili ikinci bir tarihi referans karşımıza çıkıyor: İngilizlerin bu tarihte eski bir Roma festivali olan ve Tanrıça Juno Februata'nın onurlandırılması için düzenlenen etkiniklere benzer kutlamalar tertip ettikleri görülüyor.

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