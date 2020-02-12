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15 ilde eğitime kar engeli! Bugün okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Öğrenciler okulların nerelerde tatil edildiğini merakla araştırıyor.Valilikten açıklama geldi mi? İşte 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler...

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2020 Çarşamba 11:12 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2020 Çarşamba 11:16
15 ilde eğitime kar engeli! Bugün okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

ORDU

Ordu'da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat çarşamba günü il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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15 ilde eğitime kar engeli! Bugün okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

Giresun

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Bulancak ve Piraziz ilçeleri genelinde ise eğitim öğretimin süreceği bildirildi.

15 ilde eğitime kar engeli! Bugün okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

TOKAT

Tokat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı okullarda eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tokat Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin verileri doğrultusunda Yeşilyurt, Artova, Turhal, Zile ve Sulusaray ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerdeki olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için bu karara varıldığı kaydedildi.

Söz konusu ilçelerde etkili olan kar ve soğuk hava dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma meydana geldiği de aktarıldı.

15 ilde eğitime kar engeli! Bugün okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

BİTLİS

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il ve Tatvan ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 12 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim yapılamayacak. Adilcevaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede köy yollarında aşırı buzlanma riskinden dolayı tüm taşımalı ve köy okullarında 12 Şubat Çarşamba okulların tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler hariç eğitim ve öğretime devam edileceği vurgulandı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kadınların da idari izinli sayılacağı vurgulandı.

15 ilde eğitime kar engeli! Bugün okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

VAN

Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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