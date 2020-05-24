15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç trafiği neredeyse 0'a inen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde film çekimleri için set kuruldu. Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sinema sektöründe 'yeni normal'e geçiş süreci başladı. Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki 'Son Uyanış' filmi için ilk çekimler yapıldı. Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu İşte setten kareler...