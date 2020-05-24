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Haberler Galeri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç trafiği neredeyse 0'a inen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde film çekimleri için set kuruldu.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2020 Pazar 18:35 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020 Pazar 18:35
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu

Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sinema sektöründe "yeni normal"e geçiş süreci başladı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu

Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki "Son Uyanış" filmi için ilk çekimler yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu

Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu

İşte setten kareler...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
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