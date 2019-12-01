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150 bin pet şişe kullanarak öyle bir şey inşa etti ki...

İngiliz çevreci ve müzisyen olan Richart Sowa, pet şişe ile yaptıklarıyla kendine hayran bıraktı. Tam 150 bin pet şişe kullanarak kendisine ada inşa eden Sowa bunun için tam 7 yıl uğraştı. İşte sosyal medyada da çok beğenilen o ada...

Giriş Tarihi: 1 Aralık 2019 Pazar 15:59 Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2019 Pazar 16:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





