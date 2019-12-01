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150 bin pet şişe kullanarak öyle bir şey inşa etti ki...

İngiliz çevreci ve müzisyen olan Richart Sowa, pet şişe ile yaptıklarıyla kendine hayran bıraktı. Tam 150 bin pet şişe kullanarak kendisine ada inşa eden Sowa bunun için tam 7 yıl uğraştı. İşte sosyal medyada da çok beğenilen o ada...

Giriş Tarihi: 1 Aralık 2019 Pazar 15:59 Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2019 Pazar 16:01
150 bin pet şişe kullanarak öyle bir şey inşa etti ki...

İngiliz müzisyen ve çevreci Richart Sowa, Meksika'nın Karayip sahili açıklarında, pet şişeleri kullanarak ilginç bir ada inşa etti.

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150 bin pet şişe kullanarak öyle bir şey inşa etti ki...

Spiral Island adını verdiği adada yapay kumsal, iki gölet ve hatta bir de güneş enerjisiyle çalışan şelale bulunuyor.

150 bin pet şişe kullanarak öyle bir şey inşa etti ki...

2005 yılındaki ilk denemesinde kasırgalar yüzünden adayı yapamayan Sowa, ikinci denemesinde 7 yılını harcayarak adayı inşa eder.

150 bin pet şişe kullanarak öyle bir şey inşa etti ki...

İşte Richard Sowa'nın 150.000 pet şişe kullanarak inşa ettiği o ada...

150 bin pet şişe kullanarak öyle bir şey inşa etti ki...
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