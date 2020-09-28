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150 kişilik korona partisi! Doğum günü kutlamaları hız kesmiyor
Verdikleri partilerle tepki çeken Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı ikilisine iş insanı Caner Karaloğlu'da eklendi. Karaloğlu, 150 kişilik bir doğum günü partisi düzenledi. Villada düzenlenen partide polis kapıya dayandı.
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 12:21Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 12:22
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Koronavirüse rağmen, ünlüler dünyasında doğum günü kutlamaları hız kesmiyor. Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'nın ardından iş insanı Caner Karaloğlu 150 kişilik bir doğum günü partisi yaptı.
Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden partiye; Şeyma Subaşı, model Şevval Şahin, şarkıcı Ayşe Özyılmazel ve işadamı Uğur Güven de katıldı. Yüksek sesten rahatsız olan komşular ise hemen polisi aradı.
Ekiplerin geldiğini öğrenen Şevval Şahin ile Ayşe Özyılmazel partiden kaçtı. Evde kalanlar ise müziğin sesini kısıp camları kapattı. Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus'un daha önce Boğaz'daki yalılarında düzenledikleri partide ise 10 kişi Corona'ya yakalanmıştı...
Partide sabaha kadar eğlenen güzeller, maske ve mesafe kuralına aldırış etmedi! Şevval Şahin, ifşa olmamak için sosyal medyadan paylaşım yapmadı.