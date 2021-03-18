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Haberler Galeri 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri

18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri

Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü. Türk ordusu destan yazdı, bir milletin gücünü dünyaya gösterdi. Bu güne özel en güzel sözleri ve şiirleri sayfamızda derledik. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili ünlü sözler ve şiirler...

Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 08:35 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 08:39
18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri

ÇANAKKALE ZAFERİ İLE İLGİLİ SÖZLER

"Çanakkale fecayi'ine (çok acıklı olaylarına) ait mesuliyetin, her iki taraftan hangisine ait ve raci olduğu keyfiyeti henüz tahakkuk edemediyse de, bahri hücumun (deniz hücumu) altında mündemiç (saklı) olan hakayik (gerçekler),o kadar basittir ki, bu hususta en müptedi (ilkel) olanlar bile bunu anlarlar. Biz en müşkülü'l-icra (yapılması zor) harekete tasaddi ettik (başladık) ve esas noktalara dair maluunatı sahiha (gerçek bilgiler) elde etmeden evvel mutadımız (adetimiz) olduğu üzere, düşmanı hakir (küçük) görerek, böyle bir külfetli işe sarıldık. Neticedeyse, herkesin kabul ve itiraf edeceği bir hezimete, mağlubiyete uğradık ki, bunun izin, hiçte şikayete hakkımız yoktur. 18 Martta mağlup olduk. Bu bapta tevile felana (başka anlam vermeye falan) hacet yoktur." İngiliz Yazar Ellis Ashmit BARTLETT

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18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri

"Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı." Sami Paşazade Sezai

"Çanakkale Müharebelerinde Türk ordusunun başında daha başlangıçtan itibaren orayı, üç kez ve yalnız kendi inisiyatifiyle kurtarmış olan Türk Başbuğu (Atatürk) bulunmuş olsaydı, bu gün tarih, bir Çanakkale Savaşı yerine, karaya ayak basmasıyla beraber, akim kalan bir Çanakkale teşebbüsünden bahsederdi." M. Şevki YAZMAN

18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri

"Çanakkale Boğazı'ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Martı aralıksız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki hasar da kolaylıkla giderilmiş olmakla beraber, ağır bataryaların cephane durumu ciddiyetini koruyordu." Robert Rhodes James .

"Avrupa diplomasisinin çıkmazlarında ihtiyatla yolunu arayan ve Avrupa devletleri'nin birbirine düşmüş meclislerinde kendi lehinde fırsatlar kollamaya çalışan ürkek ve tereddütler içindeki Osmanlı, artık yerini, dimdik adeta mağrur ve kendine güvenen, kendi hayatını yaşamaya azmetmiş, Hristiyan düşmanlarına tam bir istihfafla bakan şahsiyete bırakmıştı." Alan Moorhead

18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri

"Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk örneğidir." Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo MIKI

"Çanakkale Savaşları, savaşa İngiliz bayrağı altında katılan Yeni Zelanda'nın uluslaşma sürecine çok önemli katkılarda bulunmuştur. 1915'te Yeni Zelandalılar, kimliklerini İngiliz İmparatorluğu içerisinde tanımlamaktaydılar ve bağımsızlık kazanmak gibi istekleri yoktu." Yeni Zelandalı Prof. Dr. J. PHİLLIPS

18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri

"Çanakkale Savaşları, Avusturalya ordusunun gelişimine birçok etkide bulunmuştur. İlk olarak Avusturalya ordusu kuvvetlerinin bir yabancı tarafından değil, bir Avusturalyalı subay tarafından idare edilmesini temin edecek bir uygulamaya başlanmıştır. Ve Çanakkale olayları, bu uygulamayı başlattı." Avustralyalı Yarbay D. M. HORNER

"Yenilmez Ingiliz donanmasının uğradığı akibetten komutanlar değil, strateji kurallarını ihmal eden devlet adamları sorumludur. Boğazlar ve Trakya bölgesinde altı Türk kolordusu varken, donanmayı tahkim edilmiş bir Boğaz'dan geçirmek ve Boğaz kıyıları işgal edilmeden beş tümenlik bir kuvvei seferiyeyi Istanbul'a getirmek planının şansı çok azdı." General Fahri BELEN

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