18 yaşındaki öğrenci yaptı! Milyonlar bunu izledi...
Olmaz olmaz demeyin. Yaratıcı beyinler en ufak parçadan bile böyle şeyler çıkarıyorlar ki şaşmamak elde değil. 18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 14:45
18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!
Ardından iki çubuğu birleştirip üzerine tutkal sürdü.
Tutkalı iki çubuğu birleştirmek için kullandı.
Daha sonra bu çubukların üzerine iki çubuk daha ekledi.