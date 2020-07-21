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Haberler Galeri 18 yaşındaki öğrenci yaptı! Milyonlar bunu izledi...

18 yaşındaki öğrenci yaptı! Milyonlar bunu izledi...

Olmaz olmaz demeyin. Yaratıcı beyinler en ufak parçadan bile böyle şeyler çıkarıyorlar ki şaşmamak elde değil. 18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 14:45
18 yaşındaki öğrenci yaptı! Milyonlar bunu izledi...

18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!

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18 yaşındaki öğrenci yaptı! Milyonlar bunu izledi...

Ardından iki çubuğu birleştirip üzerine tutkal sürdü.

18 yaşındaki öğrenci yaptı! Milyonlar bunu izledi...

Tutkalı iki çubuğu birleştirmek için kullandı.

18 yaşındaki öğrenci yaptı! Milyonlar bunu izledi...

Daha sonra bu çubukların üzerine iki çubuk daha ekledi.

18 yaşındaki öğrenci yaptı! Milyonlar bunu izledi...

Ardından görüntü böyle.

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