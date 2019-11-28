1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

2'si Türk, 2'si Kore olmak üzere toplam 4 firma tarafından ortaklaşa yapılan köprünün ayaklarının deniz içerisindeki temelini oluşturacak her biri neredeyse futbol sahası büyüklüğünde 2 kule kesonu kuru havuzda inşa edilirken, bir yandan da köprünün deniz altındaki temelinin zemin iyileştirilmesi için Avrupa yakasında 192, Asya yakasında 165 olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapında demir kazık denize çakıldı.