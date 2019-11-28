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1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını, 318 metrelik yüksekliğiyle de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyen ayakları, yükselmeye devam ediyor. Köprü ayakları 7'nci blokların da tamamlanmasıyla 50 metre yüksekliğe ulaştı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi için orta açıklığı 2023 metre olacak köprü, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' olacak.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2019 Perşembe 11:30
1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

Temeli, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı için ilk olarak Gelibolu'da Sütlüce, Lapseki'de ise Şekerkaya mevkileri arasında uzun süre denizde sondaj çalışması yapıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2023 metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü için Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkiinde şantiye kuruldu.

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1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

2'si Türk, 2'si Kore olmak üzere toplam 4 firma tarafından ortaklaşa yapılan köprünün ayaklarının deniz içerisindeki temelini oluşturacak her biri neredeyse futbol sahası büyüklüğünde 2 kule kesonu kuru havuzda inşa edilirken, bir yandan da köprünün deniz altındaki temelinin zemin iyileştirilmesi için Avrupa yakasında 192, Asya yakasında 165 olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapında demir kazık denize çakıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

ÇEVRE HASSASİYETİ
Çevreye karşı da hassas davranılarak, köprü ayakları için kazık çakımının yapıldığı alandaki su altı gürültüsünden olumsuz etkilenmemesi için dürbünle gözlem yapan görevliler, yunusların alana 500 metreden fazla yaklaştığını tespit ettiği anlarda çalışmalara ara verildi.

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

Köprünün ayaklarının oturacağı deniz tabanında bulunan ve Akdeniz'de koruma altında olan 'Pinna nobilis' türü yaklaşık 1000 midye, zarar görmesin diye dalgıçlar tarafından toplanarak denizde güvenli bölgeye taşındı.

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

2019'DA AYAKLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Kuru havuzdaki kule kesonlarının inşası ile deniz içerisine kazıkların çakılması işlemi 2019 yılı başında tamamlandı. Ardından da deniz içerisine batırılacak 74x 83 metre boyutlarında, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki kule kesonları törenle, kuru havuzdan ıslak havuza alındı.

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