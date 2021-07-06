2 arkadaşını öldüren sanığın cezası belli oldu

"PLANLAYARAK İŞLENMİŞ SUÇ, HAKSIZ TAHRİKE YER YOK"

Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun avukatı Ergin Cinmen, yaptığı açıklamada, "Sanık mesai arkadaşlarının kendisine hakaret ve küfür ederek tahrik ettiğini, saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini söylüyor. Fakat bahsettiği hakaret ve küfür olaydan bir ay önce olmuş. Sanık, bu süreçte plan yapmış. Olaydan bir gün önce ormanlık alana yiyecek içecek koymuş. Saldırıdan sonra da ormana kaçmış zaten. Tasarlayarak işlenmiş cinayet. Saldırının planlı olmasından dolayı mahkeme heyeti haksız tahrik indirimine yer olmadığına kanaat getirerek 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi" diye konuştu.