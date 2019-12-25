Haberler
> Galeri
> 2. Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Prens Philip son görüntüsüyle şoke etti
2. Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Prens Philip son görüntüsüyle şoke etti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip, geçen hafta kaldırıldığı hastaneden dün taburcu oldu. Çıkışta gazetecilerin fotoğrafladığı Prens'in gözaltındaki morluklar dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 09:40Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 09:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip, geçen hafta kaldırıldığı hastaneden dün taburcu oldu. Çıkışta gazetecilerin fotoğrafladığı Prens'in gözaltındaki morluklar dikkat çekti.
98 yaşındaki Prens Philip, cuma gününden beri tedavi gördüğü hastaneden dün itibariyle taburcu oldu ama objektife yakalanan bu görüntüsü herkesi şoke etti.