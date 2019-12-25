2. Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Prens Philip son görüntüsüyle şoke etti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip, geçen hafta kaldırıldığı hastaneden dün taburcu oldu. Çıkışta gazetecilerin fotoğrafladığı Prens'in gözaltındaki morluklar dikkat çekti.



98 yaşındaki Prens Philip, cuma gününden beri tedavi gördüğü hastaneden dün itibariyle taburcu oldu ama objektife yakalanan bu görüntüsü herkesi şoke etti.