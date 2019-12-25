  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > 2. Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Prens Philip son görüntüsüyle şoke etti

2. Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Prens Philip son görüntüsüyle şoke etti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip, geçen hafta kaldırıldığı hastaneden dün taburcu oldu. Çıkışta gazetecilerin fotoğrafladığı Prens'in gözaltındaki morluklar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 09:41
2. Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Prens Philip son görüntüsüyle şoke etti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip, geçen hafta kaldırıldığı hastaneden dün taburcu oldu. Çıkışta gazetecilerin fotoğrafladığı Prens'in gözaltındaki morluklar dikkat çekti.

98 yaşındaki Prens Philip, cuma gününden beri tedavi gördüğü hastaneden dün itibariyle taburcu oldu ama objektife yakalanan bu görüntüsü herkesi şoke etti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
2. Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Prens Philip son görüntüsüyle şoke etti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip, geçen hafta kaldırıldığı hastaneden ayrıldı.

2. Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Prens Philip son görüntüsüyle şoke etti
Resmi unvanı Edinburgh Dükü olan prens, King Edward VII Hastanesi'nden ayrılmadan önce hemşirelerle tokalaşarak teşekkür etti.
2. Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Prens Philip son görüntüsüyle şoke etti

Prens Philip, ardından hastanenin kapısının önünde kendisini bekleyen Range Rover aracının ön koltuğuna binerek gitti.

2. Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Prens Philip son görüntüsüyle şoke etti
Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham evine giderek, diğer kraliyet ailesinin üyelerine katılması bekleniyor.
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 25 Aralık Çarşamba
Günlük burç yorumları - 25 Aralık Çarşamba
BİZE ULAŞIN