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Haberler Galeri 2 saatte yapılıyor, 300 yıl dayanıyor!

2 saatte yapılıyor, 300 yıl dayanıyor!

İnanması zor ancak bu evler 2 saatte yapılıyor 300 yıl kalabiliyor. Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor...

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 12:37
2 saatte yapılıyor, 300 yıl dayanıyor!
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2 saatte yapılıyor, 300 yıl dayanıyor!

Kapı ve pencereler köpüklerin arasına yerleştirilmiş.

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2 saatte yapılıyor, 300 yıl dayanıyor!

Evin maliyeti de son derece düşük. Japonya'daki bu evler 2000 dolar yani 7 bin TL'ye mal oldu.

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2 saatte yapılıyor, 300 yıl dayanıyor!

Yani dünyadaki bir çok ülkedeki gayrimenkul fiyatlarından 10 kat daha ucuz.

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2 saatte yapılıyor, 300 yıl dayanıyor!

Evlerin bu kadar kısa sürede yapılması ve dayanıklı olması gelecekte bu tip evlerin artacağını düşündürüyor.

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