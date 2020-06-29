2 saatte yapılıyor, 300 yıl dayanıyor!
İnanması zor ancak bu evler 2 saatte yapılıyor 300 yıl kalabiliyor. Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor...
Giriş Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 12:37
Kapı ve pencereler köpüklerin arasına yerleştirilmiş.
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Evin maliyeti de son derece düşük. Japonya'daki bu evler 2000 dolar yani 7 bin TL'ye mal oldu.
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Yani dünyadaki bir çok ülkedeki gayrimenkul fiyatlarından 10 kat daha ucuz.
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Evlerin bu kadar kısa sürede yapılması ve dayanıklı olması gelecekte bu tip evlerin artacağını düşündürüyor.
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