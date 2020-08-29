  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri 200 milyon sterlinlik "Katara" Bodrum'un ilgi odağı oldu! İçinde yok yok

200 milyon sterlinlik "Katara" Bodrum'un ilgi odağı oldu! İçinde yok yok

Son dakika... Dünyanın sayılı yatları arasında olduğu belirtilen "Katara" isimli mega yat, Muğla'nın Bodrum ilçesinde limana demirledi. Milyarlık yat Bodrum'un ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:42
200 milyon sterlinlik Katara Bodrum'un ilgi odağı oldu! İçinde yok yok

Katar kraliyet ailesinin 200 milyon sterlin değerindeki "Katara" isimli süper yatı, Bodrum'a demirledi.

Üzerinde helikopter olan yatı görenler ise bakakaldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
200 milyon sterlinlik Katara Bodrum'un ilgi odağı oldu! İçinde yok yok

2010 yılında Almanya'da inşa edilen 124 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki süper yat "Katara", gece saatlerinde Bodrum'a geldi.

200 milyon sterlinlik Katara Bodrum'un ilgi odağı oldu! İçinde yok yok
Üzerinde bir helikopter bulunan Katar bayraklı yat, yeni limana demirledi.
200 milyon sterlinlik Katara Bodrum'un ilgi odağı oldu! İçinde yok yok
Fiyatının 200 milyon sterlin olduğu öğrenilen “Katara”, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.
200 milyon sterlinlik Katara Bodrum'un ilgi odağı oldu! İçinde yok yok
Sakarya’dan Bodrum’a tatile gelen Necip Şahin gördüğü yat karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Muhteşem. Benim imkanım olsa hayatım boyunca onun içinde yaşamak isterim.
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!
Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!
  • SON DAKİKA