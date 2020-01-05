2019'un en popüler ayrılıkları

Geride bıraktığımız yıl, dünyaca ünlü yıldızların büyük yankı uyandıran ayrılık haberlerine sahne oldu. İçlerinde yıllardır evliliği süren çocuklu çiftler de vardı, büyük yaş farkıyla ilişkilerini sürdürmeye çalışan bir yıllık sevgililer de...
Giriş Tarihi: 5 Ocak 2020 Pazar 01:03
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ADELE VE SİMON KONECKİ
Dünyanın en başarılı pop vokallerinden Adele'in sözcüleri Benny Tarantini ve Carl Fysh, geçen yıl e-postayla yaptıkları bir duyuruyla genç şarkıcının 2011'de tanıştığı ve 2017'de evlendiği eşi Simon Konecki'den ayrıldığını duyurdu! Haberde bir oğulları olan İngiliz şarkıcı ile Konecki'nin, çocuklarını yetiştirirken birbirlerine destek olacağına da yer verildi.
Çılgın şarkıcı Lady Gaga'nın, 2019'da bir yıllık nişanlısı Christian Carino'dan ayrıldığı söylentileri yalan değildi. Gaga'nın 61. Grammy Ödül Töreni'ne nişan yüzüğü olmadan katılması hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Ödülünü aldığında her ne kadar nişanlısına teşekkür etse de, Lady Gaga, People dergisine verdiği röportajda Carino'dan ayrıldığını doğrulamıştı.
KATİE HOLMES VE JAMİE FOXX
İlişkilerini gizli yaşamayı seven Hollywood'un ünlüleri oyuncu Katie Holmes ve oyuncu-şarkıcı Jamie Foxx, altı yıllık birlikteliğin ardından geçen yıl ayrılanların kervanına katıldı. O dönemde Jamie Foxx'un kendisinden 30 yaş küçük şarkıcı Sela Vave ile aşk yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırsa da çiftin çok daha önceden evlerini ayırdığı ortaya çıkmıştı.
KYLİE JENNER VE TRAVİS SCOTT
Geçen yılın en olaylı ayrılığı Kylie Jenner ile rapçi sevgilisi Travis Scott arasında yaşandı. Her ikisi de ayrılık kararıyla birlikte aldatma iddialarına sosyal medyadan açıklama getirmek zorunda kaldı. Scott'ın, 27 yaşındaki güzel model Rojean Kar ile; Jenner'ın ise eski aşkı müzisyen Tyga ile adı çıktı. Ancak ikili twitter hesaplarından bu söylentileri yalanladı.
DUA LİPA VE ISAAC CAREW
Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile sevgilisi Isaac Crew'in 2019'daki ayrılık haberi, "Dua yeni şarkılar yayınlamak için koşuşturup duruyor ve 3 yıldır dünyanın her yerine konserler vermeye gidiyor. Zor bir karar oldu ama ilişkilerini yürütemediler" diye çıkmıştı. Ama bu karardan 3 hafta sonra Dua Lipa, süper model Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid ile beraberdi.