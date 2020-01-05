2019'un en popüler ayrılıkları

DUA LİPA VE ISAAC CAREW

Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile sevgilisi Isaac Crew'in 2019'daki ayrılık haberi, "Dua yeni şarkılar yayınlamak için koşuşturup duruyor ve 3 yıldır dünyanın her yerine konserler vermeye gidiyor. Zor bir karar oldu ama ilişkilerini yürütemediler" diye çıkmıştı.

Ama bu karardan 3 hafta sonra Dua Lipa, süper model Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid ile beraberdi.