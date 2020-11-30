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Haberler Galeri 2020 KPSS Önlisans branş bazında sıralama listesi! ÖSYM sorgulama sayfası...

2020 KPSS Önlisans branş bazında sıralama listesi! ÖSYM sorgulama sayfası...

KPSS Önlisans sınavına katılan binlerce aday merakla branş bazında sıralamaları merak ediyordu. ÖSYM resmi sitesi üzerinden branş bazında sıralamaları erişime açtı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sıralamları öğrenebilecekler. İşte 2020 KPSS önlisans branş bazında sıralamalar listesi...

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:07
2020 KPSS Önlisans branş bazında sıralama listesi! ÖSYM sorgulama sayfası...

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. İşte adayların beklediği sıralama listesi...

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2020 KPSS Önlisans branş bazında sıralama listesi! ÖSYM sorgulama sayfası...

2020 KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2020-KPSS önlisans oturumlarına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2020 KPSS Önlisans branş bazında sıralama listesi! ÖSYM sorgulama sayfası...

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

2020 KPSS Önlisans branş bazında sıralama listesi! ÖSYM sorgulama sayfası...

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."

2020 KPSS Önlisans branş bazında sıralama listesi! ÖSYM sorgulama sayfası...

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

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