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> 2020 yılında sizleri neler bekliyor? Türkiye farkını ortaya koyacak! İşte 2020 yılının Türkiye ve dünya üzerindeki etkileri...
2020 yılında sizleri neler bekliyor? Türkiye farkını ortaya koyacak! İşte 2020 yılının Türkiye ve dünya üzerindeki etkileri...
Ünlü Astrolog Filiz Özkol Türkiye ve dünyanın gökyüzü haritasını yorumladı. Türkiye ve dünyanın geleceğini yorumlayan ünlü astrolog Filiz Özkol, uzun yıllardır dünyanın büyük bir değişim içinde olduğunu belirterek Türkiye'nin de bu değişimden payına düşeni alacağını söyledi. Beklenmeyen gelişmeler yaşanacağını ifade eden Özkol, "Türkiye diğer dünya ülkeleri içinde farklı bir konuma gelecek" dedi. Filiz Özkol, 2020 yılı gökyüzü haritasını sizler için değerlendirdi. Tüm burçları tek tek yorumladı. İşte 2020 yılının Türkiye ve dünya üzerindeki etkileri...
Giriş Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 22:17
Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 22:17
Ünlü Astrolog Filiz Özkol Türkiye ve dünyanın gökyüzü haritasını yorumladı. Türkiye ve dünyanın geleceğini yorumlayan ünlü astrolog Filiz Özkol, uzun yıllardır dünyanın büyük bir değişim içinde olduğunu belirterek Türkiye'nin de bu değişimden payına düşeni alacağını söyledi. Beklenmeyen gelişmeler yaşanacağını ifade eden Özkol, "Türkiye diğer dünya ülkeleri içinde farklı bir konuma gelecek" dedi. Filiz Özkol, 2020 yılı gökyüzü haritasını sizler için değerlendirdi. Tüm burçları tek tek yorumladı. İşte 2020 yılının Türkiye ve dünya üzerindeki etkileri...
Ünlü Astrolog Filiz Özkol, Türkiye'nin 2020 gökyüzü haritasını yorumladı. Gelecek yılın astrolojik açıdan birçok değişimi de birlikte getireceğini belirten Özkol, bu değişimden dünyanın ve Türkiye'nin de payını aldığını söyledi.
Özkol, Türkiye'nin gökyüzü haritasında görünenleri şöyle yorumladı: Duygularıyla yaşayan bir ülke olduğumuz için sorunlarımızı duygusal yönden ele alıyoruz. Birinci evimizde ilerleyen Satürn, Jüpiter ve Plüton tarihsel bir değişim getiriyor. Bireysel arzularla gerçekler arasında iyi bir uyum gerektirdiğine işaret ediyor. Geçmişte yapılan hataların hızlı bir şekilde terk edilmesi gerekiyor. Uranüs bizi uyarıyor.
YUMUŞAK YAKLAŞIM
Duygu patlamalarının zararlı olacağı durumlardan kaçmalıyız. Sanatla ilgili yeni kişilerin ortaya çıkması söz konusu. Türkiye iyi niyetli yaklaşımlar içine girerek, bazı dış ilişkileriyle ilgili sorunlara yumuşak bir yaklaşım getirecek.
Kişisel deneyimlere hazırlıklı olmalıyız. Mayıs ayında sorumluluklarımız bizi bekliyor. Yavaşlamak için iyi bir zaman. Bu dönem ülke olarak gereksiz bir sorumluluk istemiyorsak tetikte olmalıyız. Sosyal ilişkilerimizde olumlu gelişmeler ve patlamalar söz konusu. Yaz ayları yoğun geçecek. Dış ülkelerle ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanıyor.