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2020 yılında sizleri neler bekliyor? Türkiye farkını ortaya koyacak! İşte 2020 yılının Türkiye ve dünya üzerindeki etkileri...

Ünlü Astrolog Filiz Özkol Türkiye ve dünyanın gökyüzü haritasını yorumladı. Türkiye ve dünyanın geleceğini yorumlayan ünlü astrolog Filiz Özkol, uzun yıllardır dünyanın büyük bir değişim içinde olduğunu belirterek Türkiye'nin de bu değişimden payına düşeni alacağını söyledi. Beklenmeyen gelişmeler yaşanacağını ifade eden Özkol, "Türkiye diğer dünya ülkeleri içinde farklı bir konuma gelecek" dedi. Filiz Özkol, 2020 yılı gökyüzü haritasını sizler için değerlendirdi. Tüm burçları tek tek yorumladı. İşte 2020 yılının Türkiye ve dünya üzerindeki etkileri...

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 22:17 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 22:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





