2020 yılını böyle karşıladılar! Yabancılar oraya akın etti...

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale'de, yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bölgede otellerdeki doluluk oranını yüzde 100'ü buldu. Pamukkale ve Karahayıt turizm bölgesindeki otellerde yılbaşı nedeniyle eğlenceler düzenlendi. Bazı oteller Türk müşterilerine göre, diğer oteller ise doluluk oranına göre yabancı müşterilerine göre paket eğlence programları düzenlendi.