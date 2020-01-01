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2020 yılını böyle karşıladılar! Yabancılar oraya akın etti...

Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye gelen yılbaşında gelen bazı yerli ve yabancı turistler, 2020 yılını farklı şekilde kutladı. Turistler, yeni yılı termal havuzlara girerek karşıladı.

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2020 Çarşamba 10:20 Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2020 Çarşamba 10:21
2020 yılını böyle karşıladılar! Yabancılar oraya akın etti...

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale'de, yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bölgede otellerdeki doluluk oranını yüzde 100'ü buldu. Pamukkale ve Karahayıt turizm bölgesindeki otellerde yılbaşı nedeniyle eğlenceler düzenlendi. Bazı oteller Türk müşterilerine göre, diğer oteller ise doluluk oranına göre yabancı müşterilerine göre paket eğlence programları düzenlendi.

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2020 yılını böyle karşıladılar! Yabancılar oraya akın etti...

YABANCI TURİSTLER YILBAŞINI HAVUZLARDA KARŞILADI
Yılbaşı günü tur şirketleriyle otellere gelen özellikle İspanyol ve uzak doğulu turistler, yıl başını termal havuzlarda geçirdi. Turistler, hava sıcaklığın 5 derece gösterdiği havada Pamukkale'deki otellerde termal havuzlara girerek şifalı suyun keyfini çıkardı.

2020 yılını böyle karşıladılar! Yabancılar oraya akın etti...

Turistler 2020 yılına sıcak havuzda girmenin keyfini yaşadıklarını söylediler. Bir Türk müşteri de soğuk havada havuzda yüzerek yeni yılı karşıladı.

2020 yılını böyle karşıladılar! Yabancılar oraya akın etti...

Karahayıt'taki Otel Müdürü Taner Ulutaşdemir, yılbaşında özelikle İspanyol ve Uzakdoğulu turistlerin Pamukkale'ye ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Otelimize gelen yerli yabancı turistler soğuk havaya aldırış etmeden termal havuza girmeyi tercih ediyor.

2020 yılını böyle karşıladılar! Yabancılar oraya akın etti...

Yeni yılda da turistler havuzlara girerek 2020 yılını karşıladı" dedi.

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