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Haberler Galeri 2020 YKS sınavı nasıl olacak? YKS sınavında hangi önlemler alınacak? YKS sınavına ilişkin hangi açıklama yapıldı?

2020 YKS sınavı nasıl olacak? YKS sınavında hangi önlemler alınacak? YKS sınavına ilişkin hangi açıklama yapıldı?

YKS sınavı bu sene koronavirüs gölgesinde yapılacak. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav hakkında ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, 2020 YKS sınavı nasıl olacak? YKS sınavında hangi önlemler alınacak? YKS sınavına ilişkin hangi açıklama yapıldı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:02 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:10
2020 YKS sınavı nasıl olacak? YKS sınavında hangi önlemler alınacak? YKS sınavına ilişkin hangi açıklama yapıldı?

Koronovirüse yakalanan adaylar için bir çalışmanız var mı?

Sınavın uygulanacağı dönemde COVID-19 testi pozitif olan adaylar ÖSYM Başkanlığımıza başvurmalı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda bu adaylarımız yedek sınav binalarımızda sınava girebilecekler. Henüz böyle bir başvuru almadık.

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2020 YKS sınavı nasıl olacak? YKS sınavında hangi önlemler alınacak? YKS sınavına ilişkin hangi açıklama yapıldı?

Sınav binasına gelişten güvenlik kontrollerine, salonlara yerleşimden sınav anında kullanılacak maske ve dezenfektana, salondaki görevlilere kadar nasıl bir planlamanız var?

ÖSYM olarak 188 sınav merkezinde yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği YKS'nin sorunsuz olarak uygulanması için Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Sınav binası olarak kullanılacak okullarımızın bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Benzer şekilde üniversitelerimizdeki sınav binaları önüne şeritler çekilerek sadece adayların ve görevlilerin girebileceği ve sosyal mesafe şartlarının sağlanabileceği alanlar oluşturulacak.

2020 YKS sınavı nasıl olacak? YKS sınavında hangi önlemler alınacak? YKS sınavına ilişkin hangi açıklama yapıldı?

Sınav binalarına girişleri öncesinde adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecek ve kendi dezenfektanlarını da yanlarında getirebilecek. Sınav salonları ise sınav başlamadan önce ve sınav süresince havalandırılacak. Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirme ve uyarılar yapılacak.

2020 YKS sınavı nasıl olacak? YKS sınavında hangi önlemler alınacak? YKS sınavına ilişkin hangi açıklama yapıldı?

Sınav salonları kaç kişilik olacak? Mesafe nasıl korunacak? Sınav sırasında hijyen nasıl sağlanacak?

Salonlar sınav süresince havalandırılacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak.

2020 YKS sınavı nasıl olacak? YKS sınavında hangi önlemler alınacak? YKS sınavına ilişkin hangi açıklama yapıldı?

BİLİM KURULU'NDAN GÖRÜŞ ALIYORUZ

Soru ve optik form belgeleri kişisel temasın yoğun olduğu evraklar. Optik okuma işlemlerini yürütecek görevlilerin bu evraklardaki bulaşı riskine karşı sağlık güvenliği için bir planlama var mı?

Gereken tüm önlemler Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda alınıyor.

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