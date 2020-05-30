2020 YKS sınavı nasıl olacak? YKS sınavında hangi önlemler alınacak? YKS sınavına ilişkin hangi açıklama yapıldı?

Sınav binasına gelişten güvenlik kontrollerine, salonlara yerleşimden sınav anında kullanılacak maske ve dezenfektana, salondaki görevlilere kadar nasıl bir planlamanız var?

ÖSYM olarak 188 sınav merkezinde yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği YKS'nin sorunsuz olarak uygulanması için Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Sınav binası olarak kullanılacak okullarımızın bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Benzer şekilde üniversitelerimizdeki sınav binaları önüne şeritler çekilerek sadece adayların ve görevlilerin girebileceği ve sosyal mesafe şartlarının sağlanabileceği alanlar oluşturulacak.