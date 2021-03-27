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Haberler Galeri 2021 Kandil mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! İşte resimli Berat Kandili mesajları

2021 Kandil mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! İşte resimli Berat Kandili mesajları

Kandil mesajları için internette arama yapanların sayısı 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gecenin Berat Kandili olması gereğiyle özellikle ülkemizde milyonlarca insan sevdiklerinin kandilini kutlamak için özel mesaj arıyor. Berat Kandili'nde hangi duaların edileceği ve hangi namazların kılınacağı yeniasir.com.tr de hazırlanan haberimizde bulunmaktadır. İşte Berat Kandili mesajları ve kandilde edilecek dualar...

Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 09:58 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:06
2021 Kandil mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! İşte resimli Berat Kandili mesajları

Berat Kandili mesajları internet ortamının en çok araştırılanları arasına girdi. Kısa sürede yüz binlerce kez 'kandil mesajları' araması yapıldı. 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gecenin Berat Kandili olması nedeniyle herkes sevdiklerine mesaj atmaya başladı. Peki Berat Kandili nedir? Berat Kandili'nde hangi dualar edilir?

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2021 Kandil mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! İşte resimli Berat Kandili mesajları

BERAT GECESİ NE OLDU?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.

2021 Kandil mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! İşte resimli Berat Kandili mesajları

KANDİL MESAJLARI

Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

2021 Kandil mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! İşte resimli Berat Kandili mesajları

Berat Kandili'n mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

2021 Kandil mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! İşte resimli Berat Kandili mesajları

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

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