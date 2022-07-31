2022 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS'DE BULUNMASI ZORUNLU GEREKLİ BELGELER
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
1.SINAVA GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.
2.NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI T. C. KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ
3.DOLMAMIŞ PASAPORTUN ASLI
Adayların sınava girebilmeleri için 2022-KPSS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi'nden başka, nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;