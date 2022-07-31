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Haberler Galeri 2022 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Memur adayları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS Lisans sınavına katılanlar sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. 2022 KPSS sınavı sonrası 'KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? Soru ve cevaplar ne zaman yayınlanacak?' soruları da merak edilenler arasında yerini alacak. İşte 2022 KPSS sınavına dair detaylar...

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 09:43 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 09:50
2022 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından bugün 2022 KPSS Lisans oturumu gerçekleştirilecek. Sınava katılan adaylar sınav sonrası soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, 2022 KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

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2022 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 ÖSYM KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Genellikle KPSS soru ve cevap anahtarı sınav günü veya sonraki gün erişime açılıyor. Adaylar Soru Kitapçıkları ve Cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler.

2022 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2022 KPSS sınav sonuçları 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr resmi internet sitesi adresinden ve mobil uygulama üzerinden erişebilecekler.

2022 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevaplarla belirlenecek ve sınav sonuç belgesi basılmayacak.

2022 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS'DE BULUNMASI ZORUNLU GEREKLİ BELGELER

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1.SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

2.NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI T. C. KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ

3.DOLMAMIŞ PASAPORTUN ASLI

Adayların sınava girebilmeleri için 2022-KPSS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi'nden başka, nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

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