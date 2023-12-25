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Haberler Galeri 2024 BEKÇİ ALIMI | Bekçi alım başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

2024 BEKÇİ ALIMI | Bekçi alım başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

2024 bekçi alımı için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Türkiye'nin birçok şehrinde bekçi alımları yapılıyor. Maaş olanakları ve çalışma şartları sebebiyle bekçi olmak isteyen binlerce kişi 2024 yılında hangi illerde bekçi alımı yapılacağını ve bekçi olmak için gerekli şartların neler olacağını merak ediyor. 2023/1 bekçi alımında 1.200 bekçi mesleğe başlamıştı. 2024 yılına günler kala gözler yapılacak yeni alımlara çevrildi. Peki bekçi alımı 2. dönem ne zaman, tarihler belli oldu mu? İşte, 2023/2. dönem bekçi alımı ayrıntıları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 16:05 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 16:11

2024 BEKÇİ ALIMI | Bekçi alım başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Türkiye genelinde 26 ilde yapılan bekçi alımından sonra 2. dönem bekçi alımlarının ne zaman olacağı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliğiyle yeni yılda bekçi alımı olup olmayacağı merakla takip ediliyor. Adayların boy, kilo, yaş vb. kriterlerini sağlayıp sağlamadığı konusunda şartlar da araştırılıyor. Peki, 2. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

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2024 BEKÇİ ALIMI | Bekçi alım başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, başvuruların son günü itibarıyla askerlik görevini bitirmiş olmak ve başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartı yer alıyor.

2024 BEKÇİ ALIMI | Bekçi alım başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Diğer şartlar ise şöyle;

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

2024 BEKÇİ ALIMI | Bekçi alım başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

2024 BEKÇİ ALIMI | Bekçi alım başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; Genelev,
birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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