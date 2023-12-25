2024 BEKÇİ ALIMI | Bekçi alım başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

2024 bekçi alımı için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Türkiye'nin birçok şehrinde bekçi alımları yapılıyor. Maaş olanakları ve çalışma şartları sebebiyle bekçi olmak isteyen binlerce kişi 2024 yılında hangi illerde bekçi alımı yapılacağını ve bekçi olmak için gerekli şartların neler olacağını merak ediyor. 2023/1 bekçi alımında 1.200 bekçi mesleğe başlamıştı. 2024 yılına günler kala gözler yapılacak yeni alımlara çevrildi. Peki bekçi alımı 2. dönem ne zaman, tarihler belli oldu mu? İşte, 2023/2. dönem bekçi alımı ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 16:05 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 16:11