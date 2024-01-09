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Haberler Galeri 2024 ZAMLI DOĞALGAZ YARDIM PARASI YATTI MI? Doğalgaz yardımı e-devlet başvuru ekranı!

2024 ZAMLI DOĞALGAZ YARDIM PARASI YATTI MI? Doğalgaz yardımı e-devlet başvuru ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, vatandaşlara ödenen doğalgaz destek parası, Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile zamlandı. Doğalgaz Tüketim Desteği daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira olarak ödeniyordu. Yen yılda doğalgaz desteğinin ne kadar, kaç lira olduğu sorgulanıyor. Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin e-Devlet ekranı başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Peki, 2024 zamlı doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz desteği nasıl alınır? Doğalgaz Tüketim Desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte kış dönemi doğalgaz yardımı e-devlet başvuru ekranı ve zamlı doğalgaz yardımının ayrıntıları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 13:25 Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 13:38

2024 ZAMLI DOĞALGAZ YARDIM PARASI YATTI MI? Doğalgaz yardımı e-devlet başvuru ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğalgaz desteğinin artırıldığı apılan duyuruda doğal gaz desteğinin aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseldiği bildirildi. Peki 2024 doğalgaz yardımı ne kadar, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

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2024 ZAMLI DOĞALGAZ YARDIM PARASI YATTI MI? Doğalgaz yardımı e-devlet başvuru ekranı!

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman yer vereceğiz.

2024 ZAMLI DOĞALGAZ YARDIM PARASI YATTI MI? Doğalgaz yardımı e-devlet başvuru ekranı!

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğalgaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğalgaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

2024 ZAMLI DOĞALGAZ YARDIM PARASI YATTI MI? Doğalgaz yardımı e-devlet başvuru ekranı!

"Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

2024 ZAMLI DOĞALGAZ YARDIM PARASI YATTI MI? Doğalgaz yardımı e-devlet başvuru ekranı!

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

Ödemeler PTT üzerinden alınacak.

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