2024 ZAMLI DOĞALGAZ YARDIM PARASI YATTI MI? Doğalgaz yardımı e-devlet başvuru ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, vatandaşlara ödenen doğalgaz destek parası, Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile zamlandı. Doğalgaz Tüketim Desteği daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira olarak ödeniyordu. Yen yılda doğalgaz desteğinin ne kadar, kaç lira olduğu sorgulanıyor. Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin e-Devlet ekranı başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Peki, 2024 zamlı doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz desteği nasıl alınır? Doğalgaz Tüketim Desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte kış dönemi doğalgaz yardımı e-devlet başvuru ekranı ve zamlı doğalgaz yardımının ayrıntıları...