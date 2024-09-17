2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! Hac kayıt yenileme nasıl yapılır 2025? e-devlet hac sorgulama

2025 HAC ÖN KAYIT FİYATI NE KADAR?

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlarımızın kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu vatandaşlarımız, hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden yapacak.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlar, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek ve gruplarına ekleyebilecek. Söz konusu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.

Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımız, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.