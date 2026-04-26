2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2026 için geri sayım başladı. Kurban Bayramı 2026 ne zaman başlayacağı, arife günü ve tatil süresi soruları şimdiden en çok aranan başlıklardan biri haline geldi. Peki 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...
Vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirmek hem de tatil planlarını netleştirmek için yapılacak açıklamaları bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime takvim, Kurban Bayramı 2026 planlaması yapan milyonlarca kişi için önemli bir yol haritası oluşturuyor. İşte Kurban Bayramı 2026 tarihleri...
Kurban Bayramı Arife Günü: 26 Mayıs 2026 – Salı (Yarım gün) Kurban Bayramı 1. Günü: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba Kurban Bayramı 2. Günü: 28 Mayıs 2026 – Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü: 29 Mayıs 2026 – Cuma Kurban Bayramı 4. Günü: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi
2026'DA KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Mevcut resmi takvime göre; arife günü yarım gün ve 4 gün bayram tatili ile toplamda 4,5 günlük resmi tatil olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN İHTİMALİ
En çok merak edilen konulardan biri de "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusu oldu. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı önümüzdeki süreçte yetkili kurumların duyurusuyla netlik kazanacak.